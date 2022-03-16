«مهرجان مترو دبي للموسيقى» 2022 يبدأ فعالياته اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تبدأ في دبي اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ويستمر حتى 22 الجاري بمشاركة 20 فناناً من أصحاب المواهب الموسيقية المتميزة من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم.

طيف كبير

ورحبت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي بالفنانين المشاركين في المهرجان هذا العام، معربة عن تقدير اللجنة التنظيمية لمواهبهم الموسيقية الفريدة التي أهلتهم للوجود في هذه الاحتفالية الفنية التي تقام ضمن مبادرة #وجهات_دبي وتزامناً مع #موسم_دبي_الفني، حيث يتكامل المهرجان مع طيف كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية المحلية والعالمية التي تستضيفها دبي خلال شهر مارس الجاري، تأكيداً على مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإبداعي، وقبلة رئيسية للمبدعين من شتى أنحاء العالم وفي مختلف دروب الإبداع.

5 محطات

وتُقام فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً في 5 محطات مركزية من محطات مترو دبي وهي: إكسبو، ومول الإمارات، وجبل علي، والاتحاد وبرجمان.