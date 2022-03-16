«مهرجان دبي للكوميديا».. 11 يوماً من المرح مايو المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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يعود مهرجان دبي للكوميديا المرتقب مع مجموعة من الفعاليات المليئة بالمرح، حيث سيقام على مدار11 يوماً في الفترة ما بين 12 و22 مايو المقبل.

وسيُقام المهرجان، وهو من تنظيم جدول فعاليات دبي، وإنتاج براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف، ضمن عدة مناطق من دبي، بما فيها كوكا كولا أرينا، ومركز ذا أجيندا، ومسرح مول الإمارات، وغيرها.

وقدّم مهرجان دبي للكوميديا في دوراته السابقة العديد من العروض المتميزة والناجحة بمشاركة أبرز نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم، مثل ماز جبراني، ونمر، وإيدي جريفين، ومينا ليسيون، وفير داس، وجاد المالح، وعلي السيد، وغيرهم، فيما جذبت دورة العام الماضي من المهرجان حوالي 8500 شخص.

ويخصص المهرجان لعشاق الكوميديا هذا العام أحد عشر يوماً من العروض الممتعة التي تقدمها مجموعة من أشهر النجوم في العالم وسط أجواء المرح والضحك. ويتيح المهرجان أيضاً للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بباقة عالمية من عروض الكوميديا الارتجالية متعددة اللغات، وكذلك الأنشطة المرحة ضمن فعالية «كوميدي بازار»، التي تشكل محطة رئيسة للعروض الكوميدية المفعمة بالضحك.

منصة مميزة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يسعدنا أن نطلق مهرجان دبي للكوميديا مجدداً بعد موسمين من النجاحات اللافتة، فيما يؤكد المهرجان أهميته وتميزه من خلال توفير منصة مميزة تجمع نخبة من أفضل المواهب في المنطقة والعالم. وإننا نتطلع إلى رؤيتكم في دبي، التي كانت من أوائل المدن العالمية التي استأنفت الأنشطة والفعاليات بكامل طاقتها مع حرصها في ذات الوقت على المحافظة على سلامة الجميع، إلى جانب أنها تعتبر مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الكوميدية والترفيهية».

ويوفر مهرجان دبي للكوميديا منصة لأفضل عروض الكوميديا والموهوبين في العالم، كما يفخر بتقديم فرصة للمواهب من مختلف الأعمار والثقافات في الإمارات والمنطقة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الفنية.

ويرحب المهرجان بجميع زواره في دبي للاحتفاء بروعة أجواء الكوميديا والضحك مع مجموعة مميزة من المواهب الكوميدية والعروض المشوقة.