تصاميم إبداعية في دبي تحتفي بإرادة المرأة وإنجازاتها

المصدر: دبي ـ البيان

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تواصل مختلف الوجهات في دبي الاحتفاء بيوم المرأة العالمي من خلال الفعاليات والعروض والتصاميم الإبداعية، وفي هذا السياق تحتفي فيدا للفنادق والمنتجعات بيوم المرأة العالمي من خلال تعاونها مع مصمّمة الأزياء المبدعة والمقيمة في الإمارات ريما البنّا، مؤسِّسَة علامة ريمامي للأزياء، لتقديم تصاميم حصريّة لأكواب القهوة الورقيّة تعكس الجوهر الحقيقي للمرأة التي تسعى لقيادة مسيرة النجاح نحو آفاقٍ جديدة.

وتتوفّر الأكواب محدودة الإصدار طيلة شهر مارس في أربعةٍ من فنادق ومنتجعات فيدا، وهي فيدا تلال الإمارات وفيدا منتجع الشاطئ أم القيوين وفيدا كريك هاربور وفيدا وسط المدينة.

وتحتفي هذه الشراكة بإرادة المرأة وإنجازاتها وقدراتها الهائلة، وتوفّر للسيدات فرصة الاستمتاع بمذاق القهوة الأصيل والتزوّد بالطاقة الإيجابية لبداية يومٍ من النجاح والثقة في إحدى وجهات فيدا للفنادق والمنتجعات الرائدة.

وهذا العرض الحصري الذي يستمرّ حتى نهاية مارس، ليتيح لإحدى عشرة سيّدة فرصة الفوز بإقامةٍ لليلة واحدة في أحد فنادق ومنتجعات فيدا؛ وقميصٍ بتصميمٍ خاص من ريمامي من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الكوب للدخول في السحب.