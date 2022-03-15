الشارقة تمثل الثقافة الإماراتية والعربية في معرض بولونيا لكتاب الطفل

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنقل الشارقة تاريخ وراهن المشهد الثقافي الإماراتي والعربي إلى عاصمة الثقافة الأوروبية بولونيا الإيطالية، موطن أقدم الجامعات في أوروبا، حيث يحتفي بالإمارة المعرض الأبرز عالمياً المخصص لأدب الأطفال «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، فتسجل الشارقة تاريخ المدينة العربية الأولى في هذا التكريم منذ انطلاق المعرض قبل قرابة الـ60 عاماً.

وتقدّم الإمارة خلال المعرض الذي يقام في دورته الـ59 في الفترة من 21 إلى 24 مارس الجاري، أبرز جهود النهوض بكتاب الطفل الإماراتي والعربي، وأهم الفعاليات التي تقودها الشارقة للارتقاء بمعارف الصغار وبناء أجيال واعية مدركة لقيمة العلم والأدب، حيث تشرف «هيئة الشارقة للكتاب» على برنامج الإمارة في المعرض وما يشتمل عليه من فعاليات وأنشطة ثقافية وإبداعية وتراثية.

نماذج

وتعرض الشارقة في جناحها الخاص نماذج من التجارب المحلية والعربية في مجال أدب الطفل لتضع زوّار المعرض أمام صورة حيّة لواقعه في المنطقة بما يمثله من امتداد يتصل بجذور الأدب العالمي والإنساني، وتوفر الفرصة لنخبة من صناع كتاب الطفل والرسامين الإماراتيين والعرب لعرض تجاربهم والاطلاع على تجارب نظرائهم المشاركين في المعرض من ثقافات ودول مختلفة.

وحول رؤية الشارقة ومشاركتها في «معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل»، قال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض: «فخورون بحضور الشارقة ضيف شرف على معرض بولونيا لكتاب الطفل، هذه الإمارة التي تحتضن الكتاب بيد والطفل بيد أخرى لتستكمل مشهدها التنموي للحاضر والمستقبل».

وأضاف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: «من خلال مشاركتنا سنقدم تجربة الشارقة التي استحقت لقب مدينة صديقة للأطفال واليافعين مرتين، الأمر الذي يجسد سياسات الإمارة تجاه الأطفال، والتي تشمل خلق فضاءات تفاعلية آمنة وتنمية الوعي والقيم والأخلاق النبيلة من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات المستدامة التي ترتكز على التنمية الثقافية والمعرفية للأطفال».

فضاءات ثقافية

وتابع الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: «معارض كتب الأطفال فضاءات ثقافية إنسانية مشتركة، تعرض أكثر من مجرد كتب، بل تقدم فيها كل أمة آمالها المستقبلية المعلقة على الأجيال القادمة، لهذا نحن حريصون على استمرارية مشاركة إمارة الشارقة بها، وحريصون في كل مرة على أن يجمع برنامج مشاركتنا بين تسليط الضوء على خصوصية التجربة الثقافية للأطفال في الإمارة من ناحية، والإسهام في صياغة تجربة عالمية إنسانية للطفل في كل مكان».

بدوره قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «في الدورة التاسعة والخمسين من «معرض بولونيا لكتاب الطفل» لا تحل الشارقة ضيف شرف على المعرض وحسب، وإنما تحل الثقافة الإماراتية والعربية كلها في إيطاليا، فنحن في الشارقة أبناء مشروع حضاري كبير، يمضي برؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويقوم على بناء جسور التواصل بين الثقافة الإماراتية والعربية وكل ثقافات العالم».

برنامج متكامل

وكشف رئيس هيئة الشارقة للكتاب حجم مشاركة الإمارة في المعرض، بقوله: «نستضيف عبر برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات أكثر من ثلاثين كاتباً ورساماً وقاصّاً وناشراً من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، يقدمون جلسات نقاشية وورش عمل وجلسات قرائية في مسعى لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم الأوروبيين والإيطاليين، ولتسليط الضوء على التجارب الرائدة للإمارات وتعريف الجمهور الإيطالي بأدب الطفل العربي، إذ نتطلع أن يكون هذا الحضور فرصة لمزيد من التعاون والعمل المشترك بين الناشرين والأدباء والرسامين العرب والإيطاليين».

وتتميز مشاركة الشارقة ضيف شرف «معرض بولونيا لكتاب الطفل» بركن دعم الرسامين الذي يستضيف عدداً من الرسامين والمؤلفين الإماراتيين والعرب، كما تتضمن مشاركة الإمارة عدة فعاليات وجلسات قرائية، وعروض أفلام، وورش عمل ينظمها جناحها بالمعرض، وفي «مكتبة سالابورسا»، المكتبة العامة الرئيسية في بولونيا، و«مسرح تيستوني»، وغيرها من المعالم الثقافية في بولونيا، كما ستقدم «هيئة الشارقة للكتاب» 17 كتاباً للطفل، من تأليف نخبة من الكتاب الإماراتيين، مترجمةً من اللغة العربية إلى الإيطالية.