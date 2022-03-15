«مواهب» في القوز.. مركز للثقافة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن استوديو مواهب، الاستوديو الفني غير الربحي بدبي، والمخصص لأصحاب الهمم الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، عن إعادة افتتاحه ليستقبل الطلاب في موقعه الجديد في «جي سي أفينيو» بمنطقة القوز.

وسيكون الاستوديو الجديد والمقهى المجتمعي بمثابة وجهة التقاء لكل فرد يرغب بالتعلم والمشاركة مع الآخرين. وتبلغ مساحة المقهى 3,000 قدم مربعة، ويقع بجوار مستودع مجاور سيكون عبارة عن استوديو لتعليم الطلاب الفن والمهارات الحياتية.

وقالت ويمي دي مايكر، مديرة مشروع مواهب: «بعد 10 سنوات من العمل في أول موقع لنا في حي الفهيدي التاريخي، يسعدنا الإعلان عن موقعنا الجديد في القوز. إننا نعرب عن فائق امتناننا لتوجيهات القيادة الرشيدة في دبي، ودعمهم لأصحاب الهمم وأسرهم، الأمر الذي أتاح لنا مواصلة مهمتنا من خلال جمع أصحاب الهمم والمجتمع معاً، لنثبت أن كل شخص يتمتع بسمات فريدة بطريقته الخاصة. وعلى مر السنين، نجح طلابنا في تحقيق النمو، إلى جانب استكشاف الفرص، مثل المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، من خلال النقاشات المحفزة، وإقامة المعارض في مطار دبي، وصالات عرض الأعمال الفنية في جميع أنحاء الإمارات، فضلاً عن المشاركة مع العديد من الجهات الوطنية لاستكشاف إمكاناتهم. إننا نسعد بأداء هذا الدور المهم في رحلاتهم، ونأمل أن يوفر هذا المكان دائماً مساحة لإلهام أصحاب الهمم بطاقة متجددة ومنظور مبتكر وفضاء جديد».

وتماشياً مع الإعلان الحكومي الأخير الذي يركز على إعادة تطوير القوز، وتحويلها إلى منطقة إبداعية جديدة، سيكون موقع مواهب الجديد مركزاً للثقافة والابتكار والمواهب.

وسيكون المقهى المجتمعي مفتوحاً للجميع، حيث يمكن لكل فرد من المجتمع المشاركة في ورش العمل أو الأنشطة ما بعد المدرسة. وفي نفس الوقت، سيتمكن الطلاب في المستودع المجاور من تطوير مهاراتهم الحياتية، من خلال الجلسات الفنية والتدريبية التي سيتم تنظيمها تحت إشراف مدربين محترفين.