كادر طبي نسائي يسجل رقماً قياسياً في أكبر عرض راقص على المسرح الرئيسي للقرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت مجموعة من الطبيبات رقماً قياسياً جديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع في القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة. وذلك عبر تقديمهن استعراضاً موسيقياً راقصاً على المسرح الرئيسي للوجهة الرائدة.

ويعتبر «نسيج - العرض الثقافي المتناغم»، أكبر استعراض عالمي راقص تؤديه مجموعة من الطبيبات كعربون شكر وتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على احتضانها ورعايتها للجالية الهندية المتنوعة. وتم تنظيم الحدث من قبل ميدكون العالمية MeDeCon International، حيث حقق رقماً قياسياً جديداً في الكتاب العالمي للأرقام القياسية- لندن وفي سجلات أرقام قياسية عالمية عربية.

واستعرضت خمسون طبيبة من أصل هندي رقصات خليجية تقليدية وحديثة من كافة مجتمعات دول مجلس التعاون على الأنغام الرائعة في حركات مذهلة، باستخدام الأقدام والرؤوس والأيدي والشعور والأجسام، ما أهّلهن لاكتساب اللقب العالمي. كما قمن بأداء رقصة غومار الشعبية المشهورة في راجستان-الهند، والتي تجسد مجموعة من الراقصات اللاتي يرتدين فساتين ملونة ويتمايلن بطريقة دائرية، في عرض يخطف الأبصار.