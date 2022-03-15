فعالية «شاشة» تحوّل «الجادة» لمسرح حافل بإبداعات فن الأنمي والأنشطة المتنوعة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نجحت فعالية «شاشة» التي نظمتها مؤسسة (فن) لدعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، في تحويل (الجادة) في الشارقة إلى مسرح حافل بإبداعات فن الأنمي والأنشطة الترفيهية والتعليميّة، حيث رافقت زوارها على مدار ثلاثة أيام في سلسلة من عروض موسيقية وسينمائيّة ومسابقات ومعارض فنيّة وورش للعمل التفاعلية.

وتضمنت الفعالية، أكشاكاً لبيع الأعمال الفنية المستوحاة من الثقافة اليابانية إلى جانب عروض مصارعة السومو اليابانية، وركناً مخصصاً لصور الرسوم المتحركة والكوميكس، وأكشاك الألعاب، كما أتيح للزوار فرصة التقاط صور أشهر شخصيات الكوميكس والأنمي.

«طريقة النموذج»

وقدم الفنان الإماراتي محمد الشيباني في اليوم الختامي للفعالية ورشة عمل بعنوان «أساسيات الرسوم الهزلية»، تعرف خلالها المشاركون على ما يسمى «طريقة النموذج»، التي طوّرها رسام الكوميكس العالمي هوارد جاكوب، ويتم فيها تحديد تقنية إعداد وتخطيط الصفحة لرواية القصة، كما تتضمن مجموعة من الإرشادات حول طريقة تكوين العناصر وإظهار التوقيت الزمني في رسومات الكوميكس، وتوجيه القارئ للانتقال من صفحة إلى أخرى، وأتيحت الفرصة أمام المشاركين في الورشة لتطبيق ما تعلموه من خلال إعداد رسم أولي لصفحة كتاب كوميكس وقاموا باستكمالها لاحقاً بإضافة النصوص إليها.

وقال الشيباني: «تتمحور هذه الورشة حول تعزيز المهارات الفنيّة للمشاركين وغرس العديد من القيم مثل الاجتهاد والصبر والمثابرة لأنها تعتمد على طرق وأساليب محددة، وبذلك تتطور قدراتهم ليصبحوا رواة قصص متميزين لأن فن سرد القصص عنصر أساسي من عناصر التجربة الإنسانيّة».

واستفاد رسامو الأنمي من أربع ورش عمل إضافية للمبتدئين حول أساسيات فن الأنمي والمانغا الياباني في اليوم الختامي لفعالية «شاشة» 2022، حيث تناولت ورشة عمل «خلفيات الأنمي» جماليات مشاهد فن الأنمي، في حين قدمت ورشة «مقدمة عن المانغا» لمحة حول عالم هذا الفن الياباني، فيما أرشدت ورشة «أساسيات رسم المانغا» المشاركين على الخطوات الرئيسة لإتقان هذا النوع من الفن، كما صمم المشاركون الصغار شخصيات من فن المانغا في ورشة «اصنع شخصيتك الخارقة».

شخصيات الأنمي

وارتدى المشاركون في «مسابقة كوزبلاي» أزياء شخصياتهم المفضلة من أفلام ومسلسلات الأنمي والمانغا وأفلام الخيال العلمي والأبطال الخارقين، مثل شخصية سابو من مسلسل «ون بيس»، وشخصيّة كاوناشي من فيلم «سبيريتد أواي»، وهاري بوتر، وأليس في بلاد العجائب، وغيرها من الشخصيات، حيث أطلق المتسابقون العنان لمخيلتهم الإبداعية في تصميم أزياء شخصياتهم المحببة، ليتحول مسرح الفعالية إلى عالم من شخصيات الأنمي والمانغا بأزياء عجائبية وتسريحات شعر ملونة بألوان الطيف، والرداءات والإكسسوارات الجميلة.

وفاز محمد هارون بالمركز الأول، والمركز الثاني عبدالرحمن اشرف، وفان في المركز الثالث، بجائزة «مسابقة كوزبلاي» في اليوم الختامي من فعالية «شاشة» 2022.

واختتمت فعالية «شاشة» بعرض فيلم تدور أحداثه في اليابان خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعنوان «المكان الموعود في أيامنا الماضية»، للمخرج الياباني ماكوتو شينكاي، والذي قدمته مؤسسة (فن) بالتعاون مع القنصلية العامة لليابان في دبي.