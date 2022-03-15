«مترو دبي للموسيقى» نثر للنغم ونشر للفرح

المصدر: دبي- البيان

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في إطار احتفاء دبي بالإبداع وسعيها المستمر لاستقطاب أبرز المبدعين من مختلف أنحاء العالم، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، النسخة الثانية من «مهرجان مترو دبي للموسيقى»؛ الحدث الموسيقي الأول من نوعه في المنطقة، والتي ستُقام فعالياتها خلال الفترة من الغد (الأربعاء) 16 مارس، وحتى 22 منه، بمشاركة نخبة من العازفين المتميزين من مختلف أنحاء العالم وضمن عدد من «وجهات دبي» الأساسية المتمثلة في أهم محطات المترو، فيما يأتي المهرجان متزامناً مع «موسم دبي الفني».

وكشفت اللجنة التنظيمية للمهرجان عن اختيار خمس محطات رئيسية لمترو دبي لإقامة الحدث، الذي لاقت نسخته الماضية نجاحاً لافتاً، وتشمل محطات: إكسبو وجبل علي ومول الإمارات والاتحاد وبرجمان، نظراً للطبيعة المركزية لتلك المحطات ولكونها الأكثر استخداماً من قبل ركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من هذا الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة، التي ستقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء، وعلى مدار أسبوع كامل من العروض الفريدة، التي تمتزج فيها أشكال فريدة من الأداء الموسيقي، فيما روعي تقديم العروض في الفترة المسائية لإتاحة الفرصة للجمهور للتوقف وإمضاء بعض الوقت للاستمتاع بالمواهب المتميزة، التي يقدمها المهرجان هذا العام.

ويتكامل مهرجان مترو دبي للموسيقى مع عدد كبير من الفعاليات الإبداعية المهمة، التي تشهدها دبي خلال شهر مارس من كل عام، وتزامناً مع موسم دبي الفني، حيث حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان تقديم ألوان جديدة من الأداء الموسيقي، واختيار أماكن الفعاليات في أكثر وجهات دبي الحيوية، للسماح لأكبر عدد من الناس متابعتها والاستمتاع بها بشكل يومي.

وسيشهد المهرجان مجموعة من العروض الفريدة لنخبة من العازفين العالميين، سيقدمون مجموعة متنوعة من الأساليب الموسيقية المعدة خصيصاً لجمهور المهرجان، وذلك من خلال استخدام آلات موسيقية تقليدية وتجارب جديدة ابتكرها العازفون لإمتاع الجمهور بأساليب غير مألوفة ونغمات قد يسمعونها لأول مرة، من خلال مهرجان مترو دبي للموسيقى.

قيمة حضارية

وفي هذه المناسبة، أكدت روضه المحرزي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حرص الهيئة على إطلاق ودعم المبادرات والمشاريع الإبداعية النوعية، التي تعبر عن جوهر دبي وقيمتها الحضارية التي رسختها القيادة الرشيدة، من خلال العديد من المشروعات الكبرى، التي أكسبت دبي مكانتها العالمية، معربة عن ترحيبها بالشراكة المستمرة بين الهيئة وبراند دبي، لتقديم إضافات مضيئة تعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وأضافت المحرزي: «سعداء بتقديم النسخة الثانية من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي يحتفي بالموهوبين من بلدان عدة حول العالم، ليثري بذلك المشهد الإبداعي لإمارة دبي، من خلال توصيل الفنون الأدائية العالمية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وعبر مرفق حيوي ورئيسي مثل مترو دبي يستخدمه عشرات الآلاف من سكان دبي وزوارها يومياً، ما يمكننا من التعريف بهوية دبي وحرصها على رفد التطور والتنمية بالإبداع والمبادرات الخلاقة».

تفاعل مع الناس

وقالت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي: «يعد مهرجان مترو دبي للموسيقى من أبرز المشاريع، التي ينفذها براند دبي، ويسعدنا أن تكون هيئة الطرق والمواصلات مشاركة معنا في تنفيذ هذا الحدث الفني، الذي يضفي ملمحاً إبداعياً جديداً لدبي عاصمة الإبداع في المنطقة. وبعد الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين، حرصنا أن يكون المهرجان هذا العام على قدر كبير من التميز باختيار مواهب عالمية نجحت في استقطاب اهتمام كبير بما تقدمه من عروض موسيقية غير تقليدية».

وأضافت: فنون الشارع، بما في ذلك العزف والغناء والرسم وغيرها من فنون الأداء، من المجالات الإبداعية شديدة التفاعل مع المجتمع لكونها موجودة بين الناس بمختلف فئاتهم وتنوع مستوى اهتمامهم بالفن، وهي فنون تنمي لدى الناس الحس الفني وتقدير الإبداع.