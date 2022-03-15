بدور القاسمي تشيد بتعاون الناشرين الأتراك في مبادرات النهوض بصناعة النشر عالمياً

المصدر: إسطنبول ـ البيان

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أشادت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، بالتزام الناشرين الأتراك بتعزيز التعاون والتضامن مع جميع أعضاء مجتمع الناشرين حول العالم، وحثتهم على التسلّح بالأمل وروح التفاؤل، خلال مواصلتهم العمل على إبرام الشراكات المثمرة لتعزيز نمو صناعة النشر.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية، التي ألقتها أمام مجتمع النشر العالمي في حفل انطلاق «برنامج زمالة إسطنبول للنشر»، الذي يقام في إسطنبول، ويجمع بين الناشرين كل عام، بهدف تبادل حقوق النشر والترجمة.

واستعرضت الشيخة بدور القاسمي النمو الذي شهده البرنامج والمكانة، التي وصل إليها، مشيرة إلى أن آليات التعاون بين المعنيين بصناعة النشر التركية والناشرين والجمعيات المتخصصة بقطاع صناعة الكتاب في جميع أنحاء العالم، أسهمت بنجاح البرنامج، الذي أصبح نموذجاً يُحتذى لأبرز فعاليات النشر عالمياً.

وثمنت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين جهود الناشرين الحثيثة، لضمان وصول الكتب للقراء على الرغم من التحديات، التي تواجههم منذ بدء جائحة «كورونا»، مؤكدة أهمية التضامن والعمل الجماعي في التغلّب على التحديات العالمية. وفي سلسلة من اللقاءات التي جمعتها مع أعضاء «اتحاد الناشرين الأتراك»، وجهت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي دعوة للناشرين في جميع أنحاء العالم، للاستفادة من الفرص التي تقدمها «أكاديميّة الاتحاد الدولي للناشرين».