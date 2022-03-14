أمسية «سوّاح» في «عالم دبي للهولوغرام» تواصل إبهار الجمهور لـ 27 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مددت أمسية «سوّاح» الموسيقية التي انطلقت ضمن سلسلة حفلات «عالم دبي للهولوغرام» في 30 يناير الماضي، حتى الـ 27 من الشهر الجاري.

تستعيد الأمسية ذكرى المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ. وتولت شركة New Dimension Productions (NDP) الرائدة في إنتاج الأفلام والهولوغرام، تنظيم الحفل الذي استمتع خلاله الجمهور بعرض هولوغرام للعندليب الأسمر على أنغام نخبة من أشهر أغانيه الرومانسية، وبمصاحبة عروض حية لفرقة أوركسترا وكورال ومؤدين.

الجدير بالذكر أن «عالم دبي للهولوغرام» هو مبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبالتعاون وشركة NDP تم إطلاقها مؤخراً بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة لأفضل عروض الهولوغرام وأكثرها تطوراً. وتتضمن المبادرة أجندة سنوية متنوعة حافلة بأروع عروض الهولوغرام المتطورة والفعاليات الترفيهية المباشرة لأشهر المغنين والموسيقيين في العالم. وتقام الحفلات أسبوعياً في مسرح مدينة الحبتور.

ويعتبر عبد الحليم حافظ، الذي توفي عام 1977 عن عمر ناهز 47 عاماً، من أعظم المطربين المصريين، ولُقِّب بالعديد من الألقاب مثل العندليب الأسمر، وصوت النيل، وصوت الشعب. واشتهر المغني الراحل بأعماله العاطفية التي ما زالت تترك أثراً في نفوس ملايين المستمعين، مثل «سواح» و«زي الهوى» و«جبار» و«أهواك» و«يا قلبي يا خالي».

وبهذه المناسبة قال حسن حينا، المؤسس والمنتج المنفذ والمخرج في شركة NDP: «أصبحت تقنيات الهولوغرام من العناصر الأساسية لإبداع تجارب ترفيهية حية تستقطب اهتمام وإعجاب الجمهور، ولا سيما في هذه المرحلة التي تحولت فيها التقنيات الرقمية إلى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ولا شك بأن لهذه الثورة الرقمية آثاراً كبيرة على الكثير من القطاعات، بما في ذلك تجربة العروض الفنية والترفيهية الحية، الأمر الذي يتيح لنا تخطي حدود المألوف وإبداع أساليب تعبيرية جديدة يتماهى فيها الواقع مع العالم الافتراضي. وتمثل هذه المبادرات والعروض رافداً لرؤيتنا الرامية إلى تقديم تجارب استثنائية لا تتجاوز الأطر التقليدية للأزمنة والأمكنة».

وقد تم تقديم خلال هذه النسخة من هولوغرام «سوّاح» مجموعة جديدة من أغاني العندليب الأسمر الشهيرة وبطريقة مختلفة عما قدم في العرض الذي سبقه وأقيم في «دبي أوبرا» خلال شهر مايو 2021، الأمر الذي سيرتقي بمستوى هذا الحفل من حيث التنوع لتحقيق النجاح الكبير. وخلال الحفل تم تأدية 10 أغانٍ على مدار 90 دقيقة وهي: «أول مرة»، و«بتلوموني ليه»، و«أسمر يا أسمراني»، و«بلاش عتاب»، و«جانا الهوى»، و«أحبك»، و«حبك نار»، و«جبار»، و«زي الهوى»، و«سواح».