ملحم زين ومحمد خيري ونادر الأتات يحيون أمسية غنائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أحيا الفنانون ملحم زين ومحمد خيري ونادر الأتات حفلاً ساهراً، أقيم مؤخراً في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، بدعم من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

واستقطب الحفل إقبالاً كبيراً من الجمهور، الذي تفاعل بحماس مع المطرب اللبناني ملحم زين مع تقديمه باقة من أنجح أعماله. بدوره، تألق الفنان السوري محمد خيري بمجموعة من أغانيه الطربية الأصيلة، إلى جانب مختارات من أعماله الجديدة. وشهدت الأمسية أيضاً أداء رائعاً من المطرب اللبناني نادر الأتات بصوته القوي، الذي حاز إعجاب الجمهور.

وتتواصل حفلات نجوم الأغنية العربية، خلال شهر مارس الجاري، والتي تُثري جدول أبوظبي الحافل بالفعاليات الحية، وتمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بأمسيات لا تنسى.