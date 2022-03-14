قصر الوطن يحتفل بالذكرى السنوية الثالثة على افتتاح أبوابه

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف قصر الوطن، يوم الجمعة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية والتراثية، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية الثالثة على فتح أبوابه رسمياً أمام زيارات الجمهور.

وباعتباره من المعالم الثقافية والعمرانية الفريدة، التي تتيح للزوار استكشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة، التي شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة، توافد الزوار إلى قصر الوطن، واستمتعوا بيوم حافل بالعروض والفعاليات، التي تجسد تراث وثقافة الدولة.

«سيمفونية الوطن»

واستضافت ساحة القصر بهذه المناسبة موكب الخيالة، بالإضافة إلى عدد من العروض الموسيقية المباشرة لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي «سيمفونية الوطن»، التي قدمت أجمل المعزوفات والأغاني الوطنية والتراثية المباشرة، بالإضافة إلى فنون الأداء الشعبية مثل رقصة «العيالة»، التي تجسد التراث الأصيل للثقافة الإماراتية.

كما استمتع الزوار بمشاهدة ألوان العلم الإماراتي، التي أضاءت جدران القصر قبل بدء عرض الصوت والضوء، والذي يبرز بهاء وروعة الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي للقصر، في تجربة تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية، لإبراز روح الأصالة والتراث، التي شكلت أسس النهضة، وتستعرض مسيرة التقدم، التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول، ينتقل خلالها الزوار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

تعتبر زيارة قصر الوطن من التجارب الثقافية الاستثنائية، التي تدفع الزوار من جميع الأعمار لزيارته، للاستمتاع بتصاميمه الهندسية والمعمارية الفريدة، وما يزخر به من مقتنيات وأعمال فنية، تجسد الإرث الغني للدولة.