«الفن المبتكر» يختتم فعالياته بمشاركة أكثر من 80 مبدعاً

المصدر: دبي ـ البيان

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يختتم موسم «الفن المبتكر» موسمه الثاني اليوم في حي دبي للتصميم، وتجسد هذه الفعالية رؤية حي دبي للتصميم في إيجاد منصات متنوعة تحفز الفكر والإبداع لدى أصحاب المواهب والكفاءات من أجل طرح منتجات وحلول استباقية موائمة لتوجهات ومعالم المستقبل.

منصة عالمية

وعن مخرجات الحدث، قالت خديجة البستكي المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «أضحى حدث الفن المبتكر في وقت قياسي منصة إقليمية وعالمية لتقديم الفنون المتميزة، واليوم يتجه إلينا أصحاب الابتكارات من الأفراد وكبرى العلامات التجارية على حد سواء انطلاقاً من ثقتهم بمقدرات حي دبي للتصميم على استكمال الأدوار والعمل يداً بيد من أجل إنجاح المشاريع والرؤى ذات الأهمية القادرة على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».

وأضافت: «شهد الحدث مشاركة نخبة من المؤسسات والمتخصصين وأعلام في الفن المعاصر والتقليدي، وبلغ عدد المشاركات في الموسم الثاني أكثر من 80 فناناً ومبدعاً في مجالات الفنون الكلاسيكية والرقمية والمشفرة من شتى أنحاء العالم، حيث تم كشف النقاب عن مجموعة من الأعمال الفنية في أول استعراض ووجود لها في المنطقة، ما يرسخ مكانة دبي عالمياً مركزاً للتصميم والفن، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».

واختتمت: «التصميم والفن رسالة عالمية نسعى إلى نشرها، وهي أداة لإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمجتمعات، وفي حي دبي للتصميم نؤمن بأهمية إيجاد المنصات التي تحفز على الإبداع وصناعة الفنون وتمكين المواهب والكفاءات التي تذخر بها دبي والمنطقة كلها، ونسعى دائماً إلى توفير المنصات المبتكرة التي تجمع كافة أفراد المجتمع الإبداعي حول هدف رئيس، هو تخطّي حدود المألوف».