«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تُطلق برنامج فعالياتها لشهر القراءة 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تنظم «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بمناسبة الاحتفال بشهر القراءة الذي يقام هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، برنامجاً ثقافياً شاملاً يتضمن أكثر من 100 فعالية افتراضية وحضورية متنوعة تشمل برامج وندوات وورشاً قرائية ومسابقات طيلة شهر مارس.

ومن أبرز فعالياتها المخصصة لهذا الشهر، تُطلق «مكتبة» معرضها المتخصص «خزائن المعرفة في خمسين عام»، الذي يستعرض مسيرة المكتبات ودرورها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي في الدولة على مدار خمسين عاماً، وذلك في مكتبة زايد المركزية في منطقة العين. سعياً إلى تسليط الضوء على جهود الرواد الأوائل في بناء وتطوير المكتبات العامة والخاصة والتخصصية في إمارة أبوظبي والدولة. وسيقدم المعرض لزواره فرصة التعرف على البدايات الأولى للمكتبات في الدولة منذ نهايات القرن التاسع عشر، ومسيرة تطورها على مدار العقود التالية، ودورها المحوري في النهضة الثقافية التي شهدتها مختلف إمارات الدولة.

تنوع وثراء

وبهذه المناسبة، قالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يعكس تنوع وثراء برنامجنا الحافل في شهر القراءة رؤيتنا الرامية إلى تعزيز وتنمية المجتمع في مختلف القطاعات. ويُعد معرض «خزائن المعرفة في خمسين عاماً» دليلاً على مدى مواكبة مكتباتنا للتطور التكنولوجي الثقافي والمعرفي العالمي من خلال الخدمات التي نوفرها وفق أعلى المعايير الدولية بما في ذلك المكتبات الرقمية التي سهلت وصول جميع أفراد المجتمع إلى جميع الموارد المعرفية والعلمية باعتبارها أساساً لنمو المجتمع وتطوره».

ويستهدف برنامج «مكتبة» الطلاب والصغار واليافعين بشكل خاص باعتبارهم قادة وبناة المستقبل، حيث سيتم تنظيم عدد من ورش القراءة الشيقة والتفاعلية المتنوعة مثل «كهفي الصغير» و«قلم ملالا العجيب» و«فم إيناس» وغيرها الكثير، بهدف تنمية شخصيتهم وتعزيز مهاراتهم اللغوية ومداركهم الثقافية، كما سيتم تنظيم محاضرات وندوات تثقيفية وتوعوية لترسيخ انتماء الطلاب لهويتهم الوطنية ولغتهم العربية باعتبارها أداة أساسية للتعبير والإبداع.

وستستضيف «مكتبة» أيضاً عدداً من الكتاب والمبدعين أمثال الكاتبتين «باسمة المصباحي» و«خديجة قدسي»، اللتين ستنظمان لقاءات حوارية مباشرة مع الطلاب لاستعراض أعمالهم ومسيرتهم الثقافية وكيف أسهم حبهم للقراءة في تنمية شخصياتهم. ولإضفاء أجواء من المرح والترفيه على التجربة المعرفية، سيضم البرنامج عدداً من الورش الفنية وغيرها من الأنشطة التي ستسهم في صقل المهارات اليدوية للأطفال بأسلوب شيق وممتع، كما سينظم البرنامج فعالية «أذكياء ولكن صغار» التي ستشهد عدداً من المسابقات التي تهدف لتشجيع الطلاب على اكتساب أكبر قدر من المعلومات العامة.

بدورها، قالت فاطمة عبدالرحمن التميمي، قائد البرامج في إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «توازن فعاليات «مكتبة» المخصصة لشهر القراءة بين الفعاليات الافتراضية والحضورية بما يضمن شمولية البرامج ووصولها لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة. وسنركز هذا العام بشكل خاص على نشر ثقافة المكتبات الرقمية، وإبراز فوائدها ومزاياها للباحثين عن المعرفة من كافة الأعمار، وقد خصصنا في هذا الصدد محاضرات توعوية للطلاب عن القراءة الرقمية، بالإضافة إلى ورشة خاصة لتعريف الجمهور بالمكتبة الرقمية وكيفية الاستفادة منها».