مبادرة أطلقتها ندوة الثقافة بالتعاون مع «المنتدى» و«اقرأ»

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت ندوة الثقافة والعلوم في دبي بالتعاون مع صالون المنتدى الثقافي ومنتدى اقرأ للكتاب، تزامناً مع شهر القراءة، «مبادرة تحدي المعرفة»، والتي تقوم على إجراء منافسات فردية بين عدد من القراء المحترفين الأعضاء في صالونات وأندية القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي: إن أساس المبادرة وهدفها إحداث مزيد من الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات والأندية الثقافية، بما يتماشى مع تطلع الندوة لتوطيد العلاقات وتوثيقها مع الجمعيات والهيئات الأخرى المماثلة.

وأكد البدور أن المبادرة تهدف لدعم وتنشيط الحركة الثقافية والمساهمة في عملية تنميتها والارتقاء بمستواها، وتشجيع المواهب والكفاءات في جميع المجالات، الثقافية منها والأدبية والعلمية، وترسيخ المفاهيم الثقافية الإيجابية.

بدورها، أشارت عائشة سلطان رئيس اللجنة الثقافية المسؤولة عن المبادرة أن المرشحين عن كل (ناد أو صالون كتاب) سيتنافسون في عدد الكتب من مختلف فروع المعرفة الإنسانية (الرواية/‏ السيرة/‏ القصة القصيرة/‏ الشعر/‏ والمسرح/‏ والثقافة العامة) وستكون هناك مجموعتان من القراءات ليختار المتسابق إحداهما للمنافسة.

وأضافت: ستجري المنافسات أمام لجان مشتركة من المختصين والقراء المحترفين ورؤساء أندية القراءة، أما أسئلة التحدي في جميع المراحل فستعد بالتعاون مع أساتذة في النقد والأدب والمسرح.

وستجري المنافسات في الأسبوع الأخير من شهر القراءة وسيحصل الفائز على جوائز قيمة.