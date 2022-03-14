"مكتبة " تنظم برنامجًا ثقافيًا بمناسبة الاحتفال بشهر القراءة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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تنظم «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بمناسبة الاحتفال بشهر القراءة الذي يقام هذا العام تحت شعار «الإمارات تقرأ»، برنامجاً ثقافياً شاملاً يتضمن أكثر من 100 فعالية افتراضية وحضورية متنوعة تشمل برامج وندوات وورشاً قرائية ومسابقات طيلة شهر مارس. ومن أبرز فعالياتها المخصصة لهذا الشهر، تُطلق «مكتبة» معرضها المتخصص «خزائن المعرفة في خمسين عاماً»، الذي يستعرض مسيرة المكتبات ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي في الدولة على مدار خمسين عاماً، وذلك في مكتبة زايد المركزية في منطقة العين. سعياً إلى تسليط الضوء على جهود الرواد الأوائل في بناء وتطوير المكتبات العامة والخاصة والتخصصية في إمارة أبوظبي والدولة.

وسيقدم المعرض لزواره فرصة التعرف على البدايات الأولى للمكتبات في الدولة منذ نهايات القرن التاسع عشر، ومسيرة تطورها على مدار العقود التالية، ودورها المحوري في النهضة الثقافية التي شهدتها مختلف إمارات الدولة.