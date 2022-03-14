100 فنان عالمي في «رأس الخيمة للفنون»

المصدر: (رأس الخيمة ـ البيان)

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يقدم المشاركون في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية في دورته العاشرة تحت عنوان «المسيرة»، أعمالهم من وحي فكرة الترحال وما ارتبط بها من مشاعر ومعانٍ وتعزيز قيم الهوية الوطنية. ويعد المهرجان واحداً من أبرز الأنشطة الثقافية التي تقام في الإمارات، إذ يجمع عدداً كبيراً من الفنانين المحليين والدوليين والمصورين وصانعي الأفلام، عبر برنامج متنوع من الأنشطة الثقافية والإبداعية.

ويتخذ المهرجان من قرية الجزيرة الحمراء التراثية كفضاء لعرض الأعمال وتنظيم الأنشطة، صانعاً جسراً بين التراث الثقافي والفن المعاصر. يشارك في هذه الدورة أكثر من 100 فنان من 50 جنسية مختلفة بأعمال في الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والأفلام والشعر، خلافاً للندوات وورش العمل المخصصة للكبار والصغار.