التقييم والتحكيم لدورة «الطبيعة» "4"

المصدر: دبي البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

«جايمي كوليبراس» هو عالم أحياء إسبانيّ، ومصور محترف يُكرّس جهوده للحفاظ على البيئة والتعليم البيئي. حاصل على درجة الماجستير في التربية البيئية ودرجة ماجستير أخرى في التنوع البيولوجي والحفاظ على بيئة المناطق الاستوائية. يعيش في الإكوادور منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يعمل باحثاً في مجال الزواحف والبرمائيات، وشارك في العديد من البحوث حول الجغرافيا الحيوية وأوصاف الأنواع الجديدة.

تم نشر أعماله في التصوير الفوتوغرافي في عدد من المجلات المرموقة، بما في ذلك National Geographic. حصل على العديد من جوائز التصوير الفوتوغرافي والحفاظ على البيئة، بما في ذلك World Press Photo، ومصور العام للحياة البرية، ومصور العام للحياة البرية الأوروبية GDT، وجائزة Montphoto WWF Conservation في عام 2017 - لتعزيز الحفاظ على الزواحف والبرمائيات في تشوكو في الإكوادور وكولومبيا وبنما. حصل على جائزة مصور الحفاظ على البيئة من الجمعية الإسبانية لمصوري الطبيعة لعمله في نشر التنوع البيولوجي في الإكوادور وتهديداته. «جايمي» هو أحد مؤسسي Photo Wildlife Tours، وهي مبادرة تهدف لإدهاش وإمتاع عشاق التعرّف على الطبيعة، وقد دعم العديد من برامج البحث والتعليم والحفاظ على البيئة والسياحة المستدامة، بجانب كونه باحثاً مُشاركاً في مؤسسة Andean Condor Foundation Ecuador. اهتمامه الأكبر هو نشر الوعي بوجود وأهمية الأنواع والفصائل المُهدَّدة بالانقراض، وتعزيز الحب تجاه الزواحف والبرمائيات، وكذلك مكافحة الاتجار غير المشروع بها.

يقول «جايمي»: «تحكيم محور «الطبيعة» في مسابقة بهذا الحجم والانتشار الدولي الكبير تجربة ثرية حقاً! لقد استمتعتُ بتقييم العدد الكبير من الصور المشاركة، وكان ذلك تحدياً حقيقياً لوجود الكثير من الصور الجديدة ذات المستوى المتفوّق».

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