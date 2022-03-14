استطلاع «البيان ».. التصميم الإبداعي يروّج النتاجات

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

ت + ت - الحجم الطبيعي

وراء كل قطعة نستخدمها في حياتنا، مصمم وضع تصوراً وتخطيطاً لها قبل أن يتم تنفيذها، لتصل فيما بعد إلى أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأعمارهم. قد لا يفكر الناس عند شرائهم للقطعة بالجهود التي بذلت لكي تظهر لهم بهذا الشكل دون غيره، لكن من المؤكد أنهم يشترونها بناء على عوامل عدة منها جاذبية التصميم التي تحاكي الذوق والثقافة الجمالية للمستهلك، إلى جانب قدرته على شرائها، ولأهمية تصميم المنتجات تعمل الشركات من فترة لأخرى على طرح ذات المنتج بتصميم جديد، وهو ما يتم العمل عليه بتفكير ودقة من علب المناديل الورقية إلى السيارات، مروراً بكل المنتجات التي تهم الناس في حياتهم.

«البيان» حاولت أن تستكشف هذه المسألة من خلال استطلاعها الأسبوعي، حيث طرحت على متابعيها السؤال التالي: هل تساهم جاذبية التصميم في الترويج للمنتجات اليومية الاستهلاكية؟

وأكدت نتائج الاستطلاع، أن جاذبية التصميم تسهم في الترويج للمنتجات اليومية الاستهلاكية، حيث صوت نسبة

78 % على موقع «البيان» الإلكتروني، بنعم، بينما صوتت نسبة 22 % بلا، كما جاءت نتائج الاستطلاع على موقع «البيان» في «تويتر» متقاربة، إذ أكدت نسبة 84.1 %، نجاح جاذبية التصميم في الترويج للمنتجات اليومية الاستهلاكية، بينما رأت نسبة 15.9 % غير ذلك، وهو ما يؤكد أن الناس تضع في اعتبارها التصميم الجميل ولكن التصميم وحده ليس بكاف لأنه يعد عنصراً واحداً من عناصر نجاح أي منتج.

وتر القصة

وتعليقاً على هذه النتائج، قالت الفنانة ومصممة المجوهرات الإماراتية عزة القبيسي: «التصميم يلعب على وتر القصة إذا ارتبط بخط الإنتاج، ويلعب دور الشيء الذي يغطي نفس الغرض، فكل قطعة لها خصوصية، إن كانت مجوهرات أو غير ذلك من قطع، والمستهلك يشتري القطعة لأن تصميمها مطور أو أحدث». وأضافت القبيسي: «هناك لعب على وتر الجمالية والألوان وهو ما يجعل بعض الناس يبدلون سيارتهم حتى لو كانت تؤدي نفس الغرض، وهنا لا يكون الهدف من التصميم الجديد موضوع الراحة فقط، بل إن إضافة هذه الأمور في الحياة التي تمنح الثقة للمستهلك.

أهمية التخطيط

من جهتها، أكدت الفنانة والمصممة الإماراتية سمية السويدي أن التصميم مهم للغاية والتخطيط للشيء هو المرحلة البدائية، ومن خلالها يعرف المصمم ما الذي يجب أن يعتمد وما الذي لا يعتمد. وكل تصميم يجب أن لا يقتصر على الناحية الجمالية فقط بل على الفائدة التي يعود بها المنتج على الناس».

ومن وحي تجربتها أوضحت السويدي: «اختياري للتصميم الجيد على حسب الاستخدام والاستعمال المطلوب منه. أما عندما أعمل على تصميم ما، كوني صممت الحقائب والعباءات والساعات أضع 3 أمور بالحسبان وهي التصميم وجمال هذا التصميم والسعر الذي ستطرح به القطعة».