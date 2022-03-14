توسيع نطاق الاستعارة عبر «المكتبة الرقمية»

المصدر: دبي- البيان

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مواكبةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية بإمارة دبي على المستويات كافةً، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن توسيع إطار خدمة استعارة الكتب عبر مكتبتها الرقمية بالتعاون مع «أوفر درايف»، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الكتب الرقمية، متيحةً مجموعة قيّمة من الكتب الإلكترونية والصوتية، إضافة إلى مقاطع الفيديو.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»: «تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الهيئة بالتحسين المستمر للخدمات المقدَّمة في مكتبات دبي العامة، بما يسهم في تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع باعتبارها أولوية قصوى في دبي ودولة الإمارات، فضلاً عن تماشيها مع أولويتها الاستراتيجية المؤسسية في تحقيق التميّز المؤسسي والارتقاء بسعادة متعامليها».