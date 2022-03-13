«آرت دبي» وجهة إلهام

المصدر: دبي - البيان

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مع إقامته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واحتفاءً بـ #وجهات_دبي الفنية المميزة – ضمن #موسم_دبي_الفني، يواصل معرض «آرت دبي» الدور المهم الذي قام به على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية في تطوير البيئة الثقافية في دبي وتهيئة وإعداد رواد الثقافة الصاعدين في دولة الإمارات، لاسيما مع إضافة برنامج طموح ومتنوع من الفعاليات الحية والنقاشات متعددة المستويات ليغطي مجموعة واسعة من الاهتمامات والخبرات، بالإضافة إلى ورش عمل عائلية تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية.

ويقدم معرض «آرت دبي» 2022 جدولاً موسعاً للتعليم والنقاشات، بما في ذلك برنامج الأطفال الأكثر شمولاً حتى الآن، والذي تم تطويره بالتعاون مع «أ.ر.م.» القابضة، حيث تم إلى الآن تسجيل أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة من 80 مدرسة في دبي، ما يبرز التزام المجموعة طويل الأمد بالتعليم الفني والاقتصاد الإبداعي في دبي. كما يتعاون المعرض مع «وكالة كُتَّاب الفن»، وهي منظمة تم إنشاؤها حديثاً تهدف إلى دعم تطوير الصحافة الفنية والكُتّاب المتخصصين في هذا المجال في دولة الإمارات.

ويتضمن برنامج «أ.ر.م.» القابضة للأطفال في هذه الدورة عقد ورش عمل يقدمها فنانون للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً. ومع التركيز على مفهوم الاستدامة، سيقود البرنامج الفنان الكيني سايروس كابيرو، الذي سيعمل مع المشاركين لاسترداد وإعادة استخدام المواد اليومية من منازلهم، وتحويلها إلى أعمال فنية. ومن خلال ورش العمل هذه، سيتحدى سايروس المشاركين لتغيير وجهات نظرهم، وإعادة النظر في كيفية رؤيتهم للأشياء اليومية ومحيطهم الأوسع.

وقد تم تقسيم ورش العمل لهذا العام إلى ثلاث فئات عمرية، مع استهداف نتائج تعليمية مختلفة لكل منها وتشمل: الفئات العمرية من 5 إلى 7 سنوات، ومن 8 إلى 12، ومن 13 إلى 17 عاماً، مع تنظيم جلسات اليوم (السبت) بين الساعة 3:30 إلى 4:30 مساءً.

هذه هي الصورة

يتميز معرض «آرت دبي» أيضاً ببرنامج حديث مبتكر يحمل عنوان «هذه هي الصورة»، بتكليف من شومون باسار، ويقدم على مدار أربعة أيام، وتتناول النسخة الخامسة عشرة من منتدى الفن العالمي عوالم المصنوعات الرقمية واقتصاديات التشفير، مع دعوة كبار الفنانين والقيمين والمبدعين والمفكرين والتقنيين للنظر في مجموعة من الموضوعات تتنوع من فنون الرموز غير قابلة للاستبدال NFT ومشاريع تنظيم المعارض الفنية إلى ألعاب التشفير الرقمي والأزياء الرقمية والجيل الثالث من الويب (ويب 3.0) ونماذج المؤسسات الجديدة في دبي. كما سيشمل المشاركون جامعي التحف البارزين جاي أولينز وريان زورير والفنانين الرائدين هولي هيرندون ومات دريهورست وهيتو ستايرل ومحامي بلوك تشين الإمارات سعيد الدرمكي. https://www.artdubai.ae/global-art-forum-15/

جلسات Bybit Talks النقاشية، عبارة عن سلسلة منتقاة من النقاشات تقدمها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة، والتي تهدف إلى منح الزوار فهماً أعمق للنمو السريع للمنصات الرقمية، مع دعوة المتحدثين الضيوف لمناقشة أساسيات العملات المشفرة والوسائط الرقمية والفن وصلاته بالرموز غير القابلة للاستبدال NFT. ويشارك في النقاش: تاماس بانوفيتش، المؤسس المشارك لشركة «بوستماسترز» Postmasters، وسيث جولدشتاين، المؤسس المشارك لشركة «برايت مومنتس» وكريستينا تشوا، المؤسس المشارك لشركة «سو فار» https://www.artdubai.ae/bybit-talks-series/

وقد تأسست وكالة كُتّاب الفن في وقت سابق من العام الجاري من قبل الصحفية والأكاديمية ميليسا جرونلوند لدعم تطوير الجيل القادم من الكُتّاب والصحفيين وقادة الثقافة في الإمارات العربية المتحدة في قلب مشهد إعلامي سريع التغير، وأثمر هذا المشروع من خلال التعاون مع معرض «آرت دبي» ليكون شريكاً مؤسّساً لهذا المكون المهم للنظام البيئي الثقافي، حيث تمت دعوة واختيار الدفعة الأولى المكونة من ثمانية كُتّاب للعمل معها وربط كتّاب الفن بالفرص التحريرية في دولة الإمارات، مع توفير برامج توجيهية وورش العمل والتدريب العملي أيضاً.

وانطلق معرض «كامبس آرت دبي» لأول مرة في عام 2012، وكان أول برنامج من نوعه في المنطقة وأسهم كمدرسة للفنانين والقيمين والكُتّاب والمهندسين المعماريين والمصممين والمنتجين الثقافيين في دولة الإمارات. ويتم إعداد منهج خاص كل عام حول موضوع ذي صلة ويستكشف المشاركون في «كامبس آرت دبي» أهمية المعرفة المحلية مع الأفراد والمؤسسات في المنطقة من خلال البرامج التدريبية والندوات والمحاضرات وورش العمل والزيارات خارج الموقع، التي تدعم تطوير الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الدولة من خلال توفير الفرص التعليمية والمهنية.

وبدعم من منصة «ماتيريا» Materia، تمتد النسخة التاسعة لبرنامج بلوك تشين من معرض «كامبس آرت دبي» على مدار 8 أسابيع يستضيف خلالها 12 فناناً، نصفهم من الإمارات والنصف الآخر من مناطق مختلفة من العالم، على أن يكونوا ذوي الخبرة في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، والفنون المرئية، والرسوم المتحركة، والصوت أو فن الوسائط الجديدة. ويتوج البرنامج بالمشاركين الذين يقومون بإنشاء أعمالهم الفنية الخاصة بالرموز غير القابلة للاستبدال NFT والتي يتم عرضها في عرض مخصص في معرض «آرت دبي» 2022 وكذلك عرضها على منصة «ماتيريا» Materia.

ويقام «آرت دبي» بالتعاون مع أ.ر.م. القابضة الفنية. والراعي الرئيسي للمعرض مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). والشريك الرئيسي لقسم «آرت دبي ديجيتال» بايبت Bybit.

يُشار إلى أن مصطلح «الرموز غير القابلة للاستبدال» NFTs والذي أخذ في الانتشار مؤخراً، يعبر عن أصول رقمية تستخدم لتمثيل أشياء حقيقية موجودة في الواقع مثل المقتنيات الفنية، والإنتاج الموسيقي، ومقاطع الفيديو وغيرها، ويتم تداولها بيعاً وشراءً رقمياً عبر الإنترنت، وعادة يكون ذلك باستخدام العملات الرقمية المشفرة.