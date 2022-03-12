«دبي للتصميم» يستعرض مستقبل الفن والإبداع

المصدر: دبي - البيان

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ينظم معهد دبي للتصميم والابتكار مجموعة من المعارض والفعاليات والأنشطة التفاعلية التي تتناول موضوعات ذات أهمية لمستقبل الفن والإبداع، ويستعرض تقنيات وفنوناً من العالم الافتراضي في الفترة من 12 ـ 20 مارس 2022.

وتضم الفعاليات سلسلة من ورش العمل التي تتناول صناعة الفنون بتقنيات العالم الرقمي والافتراضي، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية التي تغطي موضوعات ذات أهمية لمستقبل الفن والإبداع كالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والجيل الثالث للويب «ويب 3» والعالم الافتراضي.

وقال هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار: «يبرز حضور دبي بشكل ملحوظ عبر منصات الحوار العالمية حول الابتكار والإبداع، وتتركز المشاركات حول إيصال رسالة دبي والإمارات بأهمية مواصلة البحث والإبداع، وتعزيز أطر التعاون المستمرّ بين المتخصّصين في مجالات التكنولوجيا من أجل الدفع بممارسات الابتكار المحلية قدماً لمستويات أكثر تنافسية على مستوى المنطقة».

طرق جديدة

وأضاف: «في عالمنا اليوم، يطال التحوّل الرقمي شتى القطاعات على اختلاف أنواعها، بما فيها الفنون، ويكشف عن طرق جديدة نستطيع من خلالها أن نبدع ونلهم الآخرين ونتفاعل معهم. وتعكس المشاركة شغف معهد دبي للتصميم والابتكار باستشراف المستقبل.

حيث تلقي جلساتنا المنعقدة في موسم دبي الفني لهذا العام الضوء على المفهوم المستجدّ للفنون الرقمية. ويسرّنا أن نسهم بدورنا في رفع وعي أفراد المجتمع بأحدث الابتكارات في العالم الرقمي ونتطلع إلى مشاركة ما نملكه من معرفة وأفكار مرتبطة بهذا القطاع المثير للاهتمام».

فعاليات منوعة

ويضمّ جدول الفعاليات المقرّرة جلسة حوارية حول المشاركة في تصميم «الويب 3» (13 مارس في تمام الساعة 1:00 مساء على منصة حوارات آرت دبي في مينا السلام)، وحلقة نقاش حول التوازن الرقمي (12 مارس في تمام الساعة 2:30 مساء في مدينة جميرا)، وورشة عمل افتراضية:

ورشة تعريفية حول الرموز غير القابلة للاستبدال (20 مارس من الساعة 11:00 صباحاً إلى 1:00 مساء)، وخلال هذه الورشة، سينظر المشاركون في صيغٍ مختلفة تشمل أدوات الرموز غير القابلة للاستبدال والإشادة الرقمية والتحوّل نحو العالم الافتراضي الكامل، فضلاً عن تنظيم أنواع مختلفة من المشاريع المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال.

وأخيراً تنظيم معرض فني يحاكي الحواس (12 مارس في تمام الساعة 2:30 مساء)

تتيح المحاضرة فرصة رسم لوحة فنية كاملة مع أندريا ماكروز، الأستاذة والباحثة البارزة في مجال التصميم، والتي عُرضت أعمالها في معارض دولية رفيعة المستوى حول العالم، وتقام محاضرة في جامعة السوربون أبوظبي بموازاة تنظيم معرض فني يحاكي الحواس.