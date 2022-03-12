دبي تهدي زوارها باقة حافلة بالفنون والثقافة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي، اليوم وغداً، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة العالمية المميزة، في مختلف أنحاء الإمارة.

وتضم قائمة الفعاليات المدرجة على جدول فعاليات دبي، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لعشاق المسرح والمأكولات والفنون والثقافة، ما يعزز مكانتها بوصفها مركزاً للفعاليات العالمية. ويواصل جدول فعاليات دبي تعاونه الوثيق مع الجهات المعنية، لتقديم قائمة حافلة بالأنشطة، على مدار العام، ما يوفر للسكان والزوار تجربةً استثنائية من الترفيه والمتعة.

فعاليات متنوعة

وكان مسرح مول الإمارات قد استضاف، أول من أمس، مهرجان الشرق الأوسط السيمفوني 2022 أوركسترا سمفونية القدس، حيث يحظى الضيوف بفرصة قضاء أمسية مميزة على أنغام المعزوفات الكلاسيكية التي تؤديها أوركسترا بقيادة الفنان ديمتري يابلونسكي.

ومنذ انطلاقه للمرة الأولى قبل 29 عاماً، اكتسب معرض دبي العالمي للقوارب شهرته الواسعة ليصبح إحدى أكثر الفعاليات البحرية استقطاباً للزوّار في المنطقة. وبدأت دورة هذا العام يوم الأربعاء الماضي، وتستمر حتى يوم غد، في ميناء دبي هاربور الجديد، حيث لن يكتفي الزوّار بمشاهدة القوارب واليخوت الرائعة راسيةً على طول الرصيف فحسب، بل ستتاح لهم، أيضاً، فرصة استكشاف أحدث التقنيات في التصاميم والتجهيزات.

وتستضيف مدينة جميرا معرض «آرت دبي»، في موسمه الخامس عشر، والذي بدأ أول من أمس ويختتم غداً، ويشمل مجموعةً واسعة من المعارض والتجارب الفنية التشكيلية. وتسلّط الفعالية الضوء على أعمالٍ فنيّة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وبخاصة من أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب ووسط آسيا.

أفضل الأطباق

ويمنح «مهرجان إكسبو للمأكولات» الذواقة فرصة استكشاف أفضل الأطباق من مختلف أنحاء العالم. ويقدّم المهرجان عروضاً متنوعة من أكثر من 200 وجهة طعام تشمل مختلف الأطباق العالمية، من المأكولات الشعبية إلى الوجبات الفاخرة والأطعمة المستدامة والخيارات التي تناسب جميع أفراد العائلة.

كما يتواصل أسبوع السركال للفنون حتى يوم غد، ويحفل بالمعارض والأنشطة الفنية الفريدة. وتتيح الفعالية لعشاق الفن فرصة الاستمتاع بمشاهدة اللوحات والمنحوتات والأعمال التعبيرية الإبداعية المتنوّعة، التي تحمل تواقيع فنانين محليين وعالميين، إلى جانب جلسات حوار مع خبراء في الفنون، وعروض لأشهر الأفلام السينمائية.