المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن متحف اللوفر أبوظبي بالتعاون مع شركة تصنيع الساعات السويسرية «ريتشارد ميل»، عن فوز ناصر الزياني بجائزة ريتشارد ميل للفنون في نسختها الافتتاحية وذلك خلال حفل تكريم أقيم في متحف اللوفر أبوظبي مساء اليوم. وكان ناصر الزياني من بين سبعة مرشحين للفوز بالجائزة عرضت أعمالهم في معرض «فن الحين 2021».. وهو فنان بحريني أمريكي ولد في المنامة في البحرين عام 1991 ويعيش ويعمل في أبوظبي.. وتعبر أعماله عن شغف مدفوع بالبحث لتوثيق الزمان والمكان من خلال النص والصورة، بالإضافة إلى شغفه بالأشياء المهملة.. وتدمج أعماله موضوعات علم الآثار الواقعي والتخيلي، فيما يستكشف أحدث أعماله السرديات البديلة للتجربة الجماعية.