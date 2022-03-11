بينالي الدرعية للفن المعاصر يختتم فعالياته

المصدر: الدرعية - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية ختام النسخة الأولى من بينالي الدرعية للفن المعاصر، التي انطلقت فعالياته في 11 ديسمبر 2021 داخل حي جاكس بمنطقة الدرعية. وقد استضافت هذه التظاهرة الفنية المعاصرة أكثر من 60 فناناً من داخل السعودية وجميع أنحاء العالم، وقدمت باقة واسعة من الأعمال والتحف الفنية ضمن مجموعة واسعة من الوسائط الإبداعية، بما في ذلك أعمال تكليفية مصممة خصيصاً لموقع استضافة البينالي تحمل توقيع نخبة من الفنانين الدوليين.

وقد نجح بينالي الدرعية للفن المعاصر، باعتباره منصّة ملهمة للحوار العالمي والتبادل المعرفي والفني، في توفير تجربة فنية تفاعلية عززت أوجه التقارب بين المشهد الفني السعودي والمبدعين الدوليين وسط احتفالات تليق بقيمة الثقافة المعاصرة، مؤكداً بذلك دوره كميدان إبداعي يرسّخ أسس الحوار المثمر ويرحب بجميع الزوار من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم.وقد استضاف البينالي أكثر من 100 ألف زائر على مدى 3 أشهر.

وتجدر الإشارة أن النسخة الأولى من البينالي انطلقت تحت قيادة القيّم الفني فيليب تيناري، المدير العام والرئيس التنفيذي لمركز UCCA للفن المعاصر في الصين، بدعم فريق عمل مؤلّف من نخبة دولية من القيمين الفنيين بمن فيهم وجدان رضا (مؤسِس سحابة للاستشارات الفنية)، وشيشوان لوان (قَيِّم فني في مركز UCCA للفن المعاصر في الصين )، ونيل جانغ (قَيِّم فني في مركز UCCA للفن المعاصر في الصين ).