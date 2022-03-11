«كلاود سبيسز» تطلق معرضاً للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تستضيف «كلاود سبيسز»، منشأة العمل المشترك العصرية في ياس مول، معرضاً للتصوير الفوتوغرافي للاستفادة من مواهب المصورين ذوي المهارات الاستثنائية.

ويعكس المعرض حيوية ومهارات صانعي الصور مع توفير منصة لعرض مجموعاتهم بكل فخر. تجمع الأعمال الفنية المنسقة مختلف مجالات التصوير، كتصوير المناظر الطبيعية والحياة البرية وحتى البورتريهات، وتحث الضيوف على استكشاف إبداع الفنانين وراء العدسة مع تقدير حدود الفن الآخذة في التوسع.

تقول ملَك سميجكالوفا، المديرة العامة لدى كلاود سبيسز: «ليس غريباً على كلاود سبيسز دعم المجتمع الإبداعي والأساليب المبهرة للفنانين في القيام بعملهم. وحرصنا في هذا المعرض على إطلاق العنان لتأثير الصور، وأيضاً الموهبة اللامحدودة للمصورين الموجودين في المجتمع. هذه المعارض ما هي إلا واحدة من الطرق العديدة التي نظهر بها دعمنا للفنانين الرائعين».

14 مصوراً

ستعرض مجموعة مؤلفة من 14 مصوراً تأثير الصور في المعرض من خلال أعمالهم، ومن بينهم المغامر الإماراتي لناشيونال جيوغرافيك العربية، خليفة المزروعي، الذي يقوم بمهمة تقديم روعة وجمال الحياة البرية الموجودة في جميع أنحاء الإمارات إلى العالم، وهو يستوحي أعماله من الوقت الذي يقضيه في الطبيعة الإماراتية الخلابة. كما تشارك مصورة الحياة البرية ماريا سالانوفا ذكريات مغامراتها وهي تلتقط صور الحياة البرية النابضة بالحياة والمخلوقات العجيبة التي تعيش في صحاري الإمارات العربية المتحدة.

في ذات الوقت، سيقدم مصور الفنون الجميلة محمد الظاهري صوره الرائعة والمبدعة الغريبة، فهو لا يهدف إلى إيصال رسالة ما من خلال أعماله، بل يدعو المشاهدين للإعجاب بعمله بمحض إرادتهم باستخدامه مقاربة رجعية للألوان والتفاصيل.

تعلّمت المصورة الإماراتية فاطمة محمد التصوير بنفسها، وهي تعكس في عملها افتتانها بثقافتها. أيضاً، هي واحدة من المصورين القلائل المعنيين بتصوير الحدث العالمي «إكسبو دبي 2020». كما تُعرض أعمال المصممة الداخلية والمهندسة المعمارية الإماراتية خلود غانم، التي تشارك من خلالها جاذبية المناظر الحضرية والتصاميم الموجودة في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين المشاركين الآخرين في المعرض عبدالله البوعينين، الذي سيقدم مجموعته من المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى مجموعة من الصور الحضرية بعدسة محمد السويدي.