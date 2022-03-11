«إحياء الجماليات» في دبي.. تجربة فنية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنية NFT

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع ازدهار عصر الفن الرقمي، وانتشار هذا الأسلوب الفني المبتكر، أصبح من الأهمية بمكان، أن نسعى إلى تبني الماضي للارتقاء بالمستقبل، وإنقاذ إرث البشرية الفني من الزوال. يوظف معرض «إحياء الجماليات» للفنان أورخان مامادوف، التاريخ الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط، ليكون بمثابة نقطة حوار رئيسة، تربط بين المستقبل والماضي، وتوازن اليأس مع الأمل.

يستضيف مسرح الفن الرقمي في دبي، بالمشاركة مع معرض «جينيراتيف»، هذا المعرض الغامر، الهادف إلى نسج سجاد خيالي مبتكر، عن طريق الجمع بين تقنية رسم البيانات، الزخارف والأشكال المختلفة، ميزة التعرف إلى الرموز، ومحاكاة الخيط وبيانات الألوان. يسلط مامادوف الضوء على مصطلح «الزخارف» التقليدي، ويبرزه إلى حيز الوجود، عن طريق دمجه في الاستخدامات الحديثة مع الخوارزميات الآلية، التي تتعرف إلى الانتظام في البيانات.

تكريماً لهذه الحبكة المبتكرة، التي يلتقي بها نسيج السجاد من الماضي، مع إبداع منظومة الأشكال والأنماط المستقبلية، سيتمكن الزوار خلال التجربة، من مشاهدة مواقع التطريز والاستخدامات الحالية لصناعة السجاد في جميع أنحاء العالم، مع فرصة الدخول في نفس الوقت، إلى عالم «ميتافيرس» الجديد، دون أن يفقدوا فرصة الاتصال بالجذور العريقة المتأصلة لصناعة السجاد.

«معرض جينيراتيف»، هو مشروع سمعي بصري حي ورائد، بالتعاون مع مجتمع الفن العالمي. من ضمن مساهمات المعرض العديدة: معارض على أرض الواقع، مشاريع خاصة عبر الإنترنت، مبادرات لدمج رموز وفن NFT في مشهد الفن الرقمي، وحوارات مع الفنانين الرقميين من حول العالم. يوفر «معرض جينيراتيف»، مساحات مثالية لرعاية الفن والتقاء الجمهور، ما يقدم فرصة فريدة للفن الرقمي للانطلاق والازدهار على أرض الواقع، مع تقديم فرصة للزوار، للتفاعل مع الفن التكنولوجي الحديث.