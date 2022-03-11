«أوبرا جاليري» دبي يستضيف معرضاً يضيء أعمال المدرسة التجريدية

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف معرض «أوبرا جاليري» دبي عن إطلاق أحدث معارض سلسلة ماسترز بين 8 و31 الشهر الجاري، بعنوان: «الفن التجريدي: واقع مرئي» الذي يقدم مجموعة مختارة من أعمال المدرسة التجريدية في القرن العشرين، والتي تسلط الضوء على حركاتها الفنية المتنوعة مثل السريالية، ومدرسة نيويورك للتعبير التجريدي، والمدرسة الأوروبية للفن التجريدي، وآرت بوفيرا، والتجريدية الغنائية وغيرها.

ويضم المعرض لوحات ومنحوتات مميزة تعرّف الحضور وهواة جمع القطع الفنية بواحدة من أهم الحركات الفنية في العصر الحديث، ليطرح أعمالاً مذهلةً تم إنتاجها بين عامي 1954 و2021.

ويقدّم المعرض أعمالاً فنية شهيرة لمجموعة من أبرز الرسامين، بمن فيهم: هانز هارتونج وبيير سولاج، وهما من المشاركين في افتتاح فعاليات المعرض لعام 2022، وألكسندر كالدر، وإيف كلاين، وخوان ميرو، وهيرمان نيتش، وجورج ماتيو، وأنتوني تابيز، وكازو شيراجا، وتي-تشو تشون، ولوسيو فونتانا، وإنريكو كاستيلاني، وشياو-مين فنغ، وفيكتور فازاريلي، وسام فرنسيس وتوري سيميتي وغيرهم.

وتعليقاً على الموضوع، قال سيلفان بي جايارد، مدير «أوبرا جاليري» دبي: «يندرج هذا المعرض، كحال الدورات السابقة من سلسلة معارض ماسترز، ضمن أبرز الفعاليات المهمة على جدول فعالياتنا لاعتبارات عديدة. وأود بدايةً أن أعبّر عن مدى فخرنا بعرض نتاجات فنية تضاهي الإبداعات الموجودة في المتاحف، وتتيح لهواة جمع القطع الفنية وعشاق الإبداع والطلاب فرصة مشاهدة هذه اللوحات والأعمال النحتية المذهلة».

وأضافت: يشكّل الجانب التعليمي والتثقيفي عنصراً جوهرياً في جميع معارض ماسترز، لذلك نحرص دائماً على تعريف المتابعين ومحبي الفن في الإمارات بإبداعات بعض الفنانين المرموقين. كما نفخر بتقديم أعمال فنانين لم يسبق عرض أعمالهم في المنطقة إلّا فيما ندر. لذلك يمكن للمتابعين من خلال معرض «الفن التجريدي: واقع مرئي» مثلاً استكشاف إبداعات أساطير الفن في القرن العشرين مثل لوسيو فونتانا وجورج ماتيو وبيير سولاج وإنريكو كاستيلاني.

وتتضمن مجموعة الأعمال الفنية المقرر عرضها لوحة شاعرية على القماش للفنان سام فرنسيس، والتي قام برسمها في نهاية مسيرته الفنية. ورغم انتشار الأعمال الفنية الورقية بشكلٍ أكبر، إلا أن لوحة «بدون عنوان، 1987» القماشية الكبيرة تعد واحدة من أجمل الأعمال الفنية.