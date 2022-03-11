«شاشة» تفتح أبوابها أمام عشاق فن (الأنمي) في الجادة بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة (فن)، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي لدى الأطفال والناشئة، عن انطلاق فعالية «شاشة (أنمي)» غداً الجمعة، والتي تقام في الجادة، بالشارقة، حيث تقدم خلالها برنامجاً متنوعاً من النشاطات الفنية والتعليمية يتضمن ورش عمل إبداعية وعروضاً سينمائية وموسيقية، إلى جانب الفعاليات الثقافية والمسابقات الممتعة.

تحفيز الطاقات

وتنظم مؤسسة (فن) هذه الفعالية تعزيزاً لرسالتها الرامية إلى تحفيز الطاقات الإبداعية لدى الأطفال في مجال الفنون الإعلامية والبصرية، حيث تقدم لمحبي فن الأنمي الياباني في الشارقة والإمارات تجربة ثقافية متكاملة.

ويتضمن برنامج فعالية «شاشة» سلسلة من ورش العمل حول فن الأنمي والمانغا، مدة كل منها 50 دقيقة، ويقدمها مجموعة من الفنانين المحترفين باللغتين الإنجليزية والعربية للأطفال من سن 10 سنوات فما فوق، والتي يتعرفون خلالها على تقنيات رسم شخصيات الأنمي والمانغا.

وتشمل نشاطات يوم الجمعة، خمس ورش عمل هي ورشة «فن الأوريغامي وتقنية إيقاف الحركة» الساعة 5 مساءً، وورشة «رسم شخصيات أنمي ثنائية الأبعاد» الساعة 6 مساءً، فيما يتعلم المشاركون في ورشة «صناعة الروايات البصرية» التي تقام الساعة 7 مساءً طرقاً مختلفة لتعزيز الجانب البصري والإبداعي في الرواية، إلى جانب فرصة المشاركة في ورشة «تلوين رسومات المانغا والأنمي» التي تقام الساعة 8 مساءً، للحصول على مجموعة من النصائح وتعلم تقنيات مبتكرة في تلوين شخصيات المانغا، فيما يتعرفون على أسرار فن الكاريكاتير في ورشة بعنوان «مقدمة حول الرسم بأسلوب تشيبي» الساعة 9 مساءً.

وفي يوم السبت، تقدم مؤسسة (فن) للفنانين الشباب ورشتي عمل للمبتدئين بعنوان «مقدمة حول فن المانغا» في الساعة 5 مساءً و«مقدمة حول الرسم بأسلوب تشيبي» في الساعة 6 مساءً، كما تأخذ شركة «كشكول جيمز» للألعاب الإلكترونية، المشاركين في رحلة استكشافية عبر ورشة «عقلية مطور الألعاب المستقل» في الساعة 7 مساءً، فيما تهدف ورشتا «فن الأوريغامي وإيقاف الحركة» الساعة 8 مساءً و«الرسوم المتحركة اليابانية الشعبية» الساعة 9 مساءً إلى تنمية القدرات الإبداعية للفنانين الشباب في مجال الأنمي.

ويتضمن برنامج يوم الأحد ورشة بعنوان «خلفيات للأنمي» الساعة 5 مساءً؛ و«أساسيات رسم المانغا» الساعة 6 مساءً؛ و«أساسيات القصص المصورة - الكوميكس» الساعة 7 مساءً؛ إلى جانب ورشتي «مقدمة إلى فن المانغا» الساعة 8 مساءً و«ابتكر بطلاً من خيالك» الساعة 9 مساءً.

أفلام الأنمي

ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة اثنين من أشهر أفلام الأنمي، حيث يعرض يوم الجمعة الساعة 8 مساءً فيلم «الرحلة»، من إخراج كوبن شيزونو وإنتاج شركة «مانغا برودكشن» في المملكة العربية السعودية، ويحكي قصة صانع خزف يدعى «أوس» يقف في وجه غزاة يهاجمون أهل مكة، فيما تدور أحداث فيلم «المكان الموعود في أيامنا الماضية»، في اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويعرض يوم الأحد الساعة 8:30 مساءً، وهو من إخراج ماكوتو شينكاي، وتقدمه مؤسسة (فن) بالتعاون مع القنصلية العامة لليابان في دبي.

تجربة موسيقية

تتضمن فعالية «شاشة» هذا العام سلسلة من العروض الموسيقية الحية تبدأ بحفل موسيقي يقدم فيه كاتب الأغاني والفنان الياباني فاي ميراندا مجموعة من الأغاني المستوحاة من فن الأنمي يوم الجمعة الساعة 7 مساءً.

وفي يوم السبت، يقدم عازف البيانو محمود إيهاب فقرة موسيقية الساعة 7 مساءً، فيما يعرض عازف الغيتار ATS إبداعاته في موسيقى الأنمي الساعة 7:30 مساءً.

مع خبراء الأنمي

ويشارك متجر «أنمي ستور للألعاب والهدايا»، لبيع منتجات الأنمي في أم القيوين، في الفعالية بجلسة يوم الجمعة الساعة 5:30 مساءً، يتحدث فيها مؤسسوه عن تجربتهم في عالم ألعاب الأنمي، يليها لقاء مع أحد فناني الأنمي الساعة 6 مساءً.

ويمكن للزوار المشاركة في جلسة مفتوحة حول فن الأنمي يومي السبت والأحد الساعة 5 مساءً، كما يشارك فريق من رواد الأعمال والمبدعين الشباب من أكاديمية «ميند هيرو» وشركة «إتش 2 غيمز» المتخصصة بالألعاب اللوحية وألعاب الطاولة والورق المصممة باللغة العربية، وغيرهم من الفنانين الصاعدين، في جلسة تقام الساعة 5:30 مساءً، يستعرضون فيها تجاربهم في فنّ الأزياء التنكرية المستوحاة من عالم الأنمي.