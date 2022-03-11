«دبي أوبرا» تستضيف «جيبسي كينجز» الإسبانية 30 مارس

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف «دبي أوبرا» عرضين موسيقيين لفرقة «جيبسي كينجز» بقيادة أندريه رييس في 30 و31 مارس الجاري، تلبيةً لرغبات عشاق الموسيقى في حضور عروض الفرقة المميزة.

وتعود الفرقة الإسبانية إلى «دبي أوبرا» بعد عروضها الناجحة في 2019 و2020 و2021. وتشتهر الفرقة بموسيقى الفلامنكو والرومبا والسالسا والبوب، حيث باعت أكثر من 20 مليون نسخة من ألبوماتها. وقدمت «جيبسي كينجز» خلال مسيرتها الفنية الناجحة لعشاق الموسيقى، مزيجاً فريداً من أنماط الفلامنكو التقليدية وأنغام البوب الغربي والإيقاعات اللاتينية مع أغنيات مثل بامبوليو، وفولار، ودجوبي جوبا وغيرها.وتعود أعضاء الفرقة الإسبانية بقيادة أندريه رييس إلى دبي لمنح عشاق الموسيقى فرصة حضور عرضين رائعين على وقع أجمل الأنغام في مسرح «دبي أوبرا».