الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب تطلع على توصيات لجان تحكيم الدورة الـ 16

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اجتماعاتها لبحث ومراجعة توصيات لجان التحكيم، استعداداً لاعتماد القوائم القصيرة للدورة السادسة عشرة للجائزة.

ترأس الاجتماع الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، بحضور أعضاء الهيئة العلمية، وهم؛ الدكتور خليل الشيخ من الأردن، ويورغن بوز من ألمانيا، والشاعر والباحث سلطان العميمي من الإمارات، إلى جانب المترجم الأردني الألماني مصطفى السليمان، والبروفيسور فلوريال ساناغستان من فرنسا، والدكتور محمد أبو الفضل بدران من مصر، بالإضافة إلى الأكاديمي الأردني الأمريكي الدكتور خالد المصري، والدكتور محمد الصفراني من المملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور علي بن تميم أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تواكب في إنجازاتها أهداف استراتيجية إمارة أبوظبي الثقافية لتحفيز الإبداع على نحو يسهم في تمكين الكوادر البشرية بمختلف المجالات الأدبية والمعرفية، وتعزيز إنتاجاتها الفكرية التي تثري الثقافة المحلية، وقد نجحت في تكريس مكانتها العالمية كمنصة حاضنة للمبدعين والرواد بمختلف مجالات الآداب والفنون الإنسانية من جميع دول العالم. وسيُعلن عن القوائم القصيرة للجائزة في فروع الجائزة الثمانية، التي تتضمن كلاً من، المؤلف الشاب، الآداب، التنمية وبناء الدولة، الفنون والدراسات النقدية، أدب الطفل والناشئة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، الترجمة، النشر والتقنيات الثقافية لاحقاً هذا الشهر، تمهيداً للمرحلة النهائية التي سيجتمع خلالها مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب لاعتماد أسماء الفائزين بالدورة السادسة عشرة.