«سكة للفنون والتصميم» أشرعة الجمال وعطر الابتكار

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن مجموعة الفنانين الذين سيشاركون في الدورة العاشرة من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي. و

ضمت القائمة النهائية للفنانين المشاركين أكثر من 250 فناناً وفنانة يشاركون حضورياً وافتراضياً من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تم تكليفهم لإنتاج أعمال فنية حصرية لعرضها في المنازل والمساحات المفتوحة في حي الفهيدي التاريخي الذي يستضيف الحدث، معززاً بذلك روحية ودور الفن في إثراء آفاق الابتكار وتأدية ادوار ومهام حياتية نوعية.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المُدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي «دبي للثقافة»: «يسعدنا النمو المتواصل الذي يحرزه مهرجان سكة للفنون والتصميم عاماً بعد عام، وهو ما يعزز هدف «دبي للثقافة» المتمثل في زيادة عدد المشاركين في المعرض، وتشجيع الفنانين لعرض أعمالهم على مختلف منصاته، وتفعيل تواصل مختلف شرائح المجتمع مع المشهد الفني والثقافي المزدهر في دبي».

ومن أبرز الفنانين المشاركين حضورياً في مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022: مطر بن لاحج، آمنة عبدالله غانم الفلاسي، عبير عوض سعيد عوض، فاطمة عوض مبارك بن زريج المهيري، حورية إبراهيم محمد، نورة جاسم السركال، نورة عبد الحليم، شما الفلاسي، شيخة بنت عبدالله بن عيسى السركال، ذكرى علي عبدالله الكعبي، وردة الجنيبي، زهرة أحمد محمد علي المرر، أحمد محمد المهري، أحمد الرفاعي، حمود المقبالي، شهد ناظر، إيمان المدفع، حصة العلي، أليسون لاديجيليري، أنوباما جاين، كلير دينيو، دانا كمال، غادة ناصر عبده سليم، جريت فان دين أوويلنت، كارين ليجاي، رولاند بروس ناش، شيرين شلهوب، فاليري ميشيل فنسنت، بينالي، جورج قشامي، جاك بي دو، عمر فريد عبد الله صالح القرق، أوثرا فارغيز، تسنيم تيناوي، عبدالله الخوري، عبدالله الفلاسي، أكشاي أرورا، الكسيس جافيرو، علياء الجوكر، علياء دميثان، ميثاء دميثان، عمار البنا، العنود الكردي، أروى الشامسي، إيمان الرحمة، فاطمة عبد الرحمن، فاطمة المهيري، هالة زماني، إشراق بوزيدي، كايسا جيكافسكا، خولة حمد، كيم روبرتسون، مريم الحميري، محمد الجنيبي، موزة الحمراني، نورة نيادي، ربيلا كيدواي، سلمى هيوز، سوليمار ميلر، تقوى النقبي، فيروز ناستاس، مايكل أنج، إيفغينيا سيلفينا، غاري يونغ، محمود الشرقاوي (هوفيل)، بريحان العشماوي، سقاف الهاشمي، عزة القبيسي، محمد أبو الهدى، رغد العلي، محمد رويزق، جاسم العوضي، حسين المحسن، كريم تمرجي، سارة أهلي، سبنسر هوغ، لينا يونس، باولا لوبيز، شيرين شلهوب، أمل أنوهلي، أحمد عماد، الجود الحجاج، ألبا موراليس، أمل السويدي، أنانثا ناداميل، آن لور روماجني، عريفة نوروزي، عائشة بن حيدر، عائشة الحمراني، عائشة السويدي، الحان أحمد، أرناف بافيشي، داليا منصور، كايا تويني، مريم لامبيرت، نجلاء عبدالله، سناء محمد، زينا عيسى، وغيرهم.