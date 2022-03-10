بيكي هيل تحيي الأمسية الـ 26 من كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ 26 من كأس دبي العالمي أن المغنية البريطانية بيكي هيل ستحيي الحفل الختامي للأمسية العالمية التي ستقام يوم الـ 26 من الشهر الجاري على مضمار «ميدان» العالمي.

وتعد النجمة بيكي هيل من أشهر نجوم الغناء في بريطانيا، إذ كانت إطلالتها الأولى في العام 2012 عبر برنامج «The Voice UK»، وفي العام 2014 احتلت أغنيتها «Gecko» المركز الأول في قائمة الأغاني في المملكة المتحدة.

كما توجت المغنية البريطانية بعدد من الجوائز، كان آخرها ترشح أغنية «Remember» لجائزة «أغنية العام» ضمن جوائز «بريت» البريطانية المتخصصة في تكريم موسيقى البوب العام الحالي.

وسيشهد الحفل الختامي أيضاً مشاركة فرقة «روديمينتال» البريطانية الشهيرة، الحائزة عدداً من الجوائز، أبرزها جوائز «بريت» و«موبو» عن فئة أفضل ألبوم غنائي، بالإضافة إلى مشاركة نجم الدي جي البريطاني بروس فيلدر، الشهير باسم «سيغالا»، حيث احتلت 8 من أشهر أعماله الغنائية قائمة الصدارة في المملكة المتحدة، أشهرها «Easy Love» في العام 2015.