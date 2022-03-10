«شاعر المليون» يوجه التحية إلى «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة العالمي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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انطلقت فعاليات الأمسية المباشرة الرابعة عشرة من برنامج شاعر المليون، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي عبر شاشات قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.

حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي، والأستاذ بدر صفوق، ورواد التواصل الاجتماعي، ومتذوقو الشعر النبطي.

استهل برنامج شاعر المليون أمسيته بتوجيه تحية إجلال وتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رائدة العمل النسائي الإماراتي، والملهمة والداعمة لدور وجهود وإبداع المرأة في الإمارات والعالم.

أعلن مقدما البرنامج حسين العامري وندى الشيباني، مع انطلاقة الأمسية، عن نتائج تصويت المشاهدين عبر تطبيق وموقع شاعر المليون، والذي استمر لمدة أسبوع.

حيث كان 4 شعراء يترقبون التصويت لهم، لينضم واحد منهم إلى زملائه في مرحلة نصف النهائي، وقد أسفرت النتائج عن تأهل الشاعر هادي مانع اليامي من السعودية بـ74%، فيما غادر المسابقة الشعراء مبارك الرزحان من الكويت، وعايد حواس الحازمي، وعبدالكريم البدراني من السعودية.

شهدت الأمسية الرابعة عشرة تنافساً بين الشعراء أحمد الجش المطيري من السعودية، وعبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، وعبدالعزيز بن سدحان من السعودية، وعبدالهادي أبودية القحطاني من السعودية، وعلي حامد العازمي من الكويت، وفهد البدري من العراق، حيث قدموا خلال ظهورهم الأول قصائد مميزة أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة، والمشاهدين عبر الشاشات.