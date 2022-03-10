مركز أبوظبي للغة العربية ينظم «خزانة الكتب» احتفاءً بشهر القراءة

المصدر: أبوظبي – البيان

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احتفاءً بشهر القراءة، يُنظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «خزانة الكتب»، وهي عبارة عن سلسلة من الفعاليات التي ستُقام في عدد من المراكز التجارية في الإمارة، سعياً إلى الترويج للغة العربية والوصول إلى عدد أكبر من الجمهور لتعريفهم بأحدث إصدارات المركز، من خلال توفير باقة متنوعة من هذه الإصدارات للبيع.

واستعرضت «خزانة الكتب» مجموعة مختارة من إصدارات المركز في المشرف مول من 24 فبراير ولغاية 7 مارس، ومن ثم انتقلت المبادرة إلى الجيمي مول في منطقة العين لتستقبل جمهورها خلال الفترة من 9 ولغاية 31 مارس 2022.

ويسعى مركز أبوظبي للغة العربية من خلال تنظيم الفعالية إلى تعزيز مشاركته في شهر القراءة، الذي يُعد حدثاً وطنياً شاملاً، يرسّخ ارتباط أفراد المجتمع بثقافة القراءة، ويواكب الأهداف الاستراتيجية للمركز لصياغة وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية ذات تأثير عميق في تعزيز ثقافة المجتمع، ونشر المعرفة بكافة مجالاتها، وضمن أحدث الوسائل والأدوات.

وأكد سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، التزام المركز في المشاركة الفعالة بجميع المشاريع والمبادرات الوطنية؛ التي تدعم المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، والتي تأتي على رأسها المشاريع الثقافية والمعرفية الهادفة إلى رفع مستوى ثقافة ومعرفة أفراد المجتمع، مثل:

«شهر القراءة»، الذي ينسجم بمفهومه وتطلعاته مع الأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للغة العربية، الساعية إلى تكريس القراءة كعادة يومية في المجتمع بين جميع فئاته وبشتى المجالات، ونتطلع من خلال مبادراتنا المتنوعة، و«خزانة الكتب» إلى التواصل المباشر مع عشاق الكتب وتعريفهم بأحدث مبادراتنا وإصداراتنا، إلى جانب تحفيز جميع الأفراد على القراءة.