«دبي للثقافة» تحتفي بإبداع المرأة في معرض بمكتبة الصفا

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفاء بدور المرأة في مجال الفنون، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «ميا آرت كوليكشن»، عن إطلاق معرض «.serendipity»، في مكتبة الصفا للفنون والتصميم. وقد تم افتتاح المعرض خلال حفل خاص لكبار الشخصيات أقيم، أول من أمس، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، في حين افتح المعرض أبوابه للجمهور من أمس ويستمر إلى 31 الجاري.

ويعدّ هذا الحدث جزءاً من جهود دبي للثقافة الرامية إلى جعل دبي وجهة مفضلة لدى جميع عشاق الفنون والثقافة، حاضنة للإبداع والحوار الثقافي، وملتقى للمواهب العالمية. وكجزء من أولوياتها، تعمل الهيئة على دعم وجذب المبدعين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم. ويتماشى المعرض مع سعي الهيئة في لعب دورها كعامل تمكين ورافد لأفراد المجتمع الإبداعي في دبي من خلال دعم المواهب في مختلف مجالات الفنون والثقافة، وتسهيل فرص نموهم وازدهارهم لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، كما أنه يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويشكّل معرض «.serendipity» امتداداً لرحلة عبر أكثر من 30 عملاً فنياً في أكثر من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط، بحيث يتم اختيار كل عمل بعناية شديدة، لقيمته وعلاقته الموضوعية لتعكس رسالة «ميا آرت كوليكشن» المتمثلة بالاحترام والإعجاب للفنانات وأعمالهن.

وتمّ التحضير لعقد هذا المعرض ليتوافق مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، والاحتفاء بثقافات العالم وتكاملها من خلال الفن. وعلى هامش المعرض ينظم اليوم الخميس حفل عشاء وتوزيع جوائز «ميا آرت كوليكشن»، وذلك بالتعاون مع بولغري، وستحصل عشر شخصيات على جائزة MIA المرموقة، تقديراً لجهودهم المتميزة في دعم ظهور المرأة في عالم الفن والثقافة.