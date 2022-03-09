«فنون العالم دبي» 4000 عمل تنبض بقصص المعمورة وجمالياتها

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، عن إطلاق دورته الجديدة هذا العام مع مجموعة من الأعمال التي تحمل توقيع نخبة من المواهب المحلية والعالمية من فنانين محترفين وصاعدين بين 16 و19 الشهر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجسد المعرض الثقافة والمفاهيم المحلية من خلال فعالياته المتنوعة ليشكّل منصةً حيوية تدعم المواهب في المنطقة والعالم. ويمثّل المعرض محطة فنية مهمة للمواهب الصاعدة التي تشارك في المعرض للمرة الأولى؛ وخبراء الفن الحضري الذين يبحثون عن مساحةٍ مناسبةٍ لإطلاق إبداعاتهم؛ والفنانين العالميين الذين يرغبون باستعراض أعمالهم أمام جمهور المنطقة المتنوّع.

ويشارك في المعرض ما يزيد عن 300 فنان ومعرض من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يعرضون ما يفوق الـ 4000 عمل فني يتناول مختلف المواضيع، بما في ذلك فنون الوسائط المختلطة والأزياء والموسيقى والاستدامة والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي والنحت والجرافيتي وغيرها.

وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون، يمثل معرض فنون العالم دبي حدثاً بارزاً ضمن أجندة فعاليات الإمارة، حيث يتيح لشريحة كبيرة من المهتمين بالثقافة والفن على صعيد المنطقة إمكانية الوصول إلى كل جديد في هذا المجال وبأسعار مقبولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «تنطلق الدورة الثامنة من معرض فنون العالم دبي تحت شعار أطلق العنان لمخيلتك، وتشهد الفعالية الأبرز في مشهد الفن في دبي، نموّاً متزايداً كل عام بما يتوافق مع التوجهات والاهتمامات.

حيث تعمل على تحفيز التفكير المُلهم واستكشاف المشاعر والأفكار التي تُمكّن الزوّار من المشاركة في تجارب فنيةِ إبداعية». وأضافت:«تعكس محتويات المعرض موضوع هذا العام، مما يتيح فرصةً استثنائية للمشاركة في هذا المعرض المميز الذي يقدم عروضاً فنية رفيعة المستوى».

تسجّل الرموز غير القابلة للاستبدال حضورها الأول في دورة هذا العام من معرض فنون العالم دبي مع تخصيص قسم كامل للفنون الرقمية.

وتشهد الفعالية عدداً من الحوارات يديرها موقع مينا تك، أكبر موقع عربي متخصص بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط؛ وكريبتو شيكس، برنامج البودكاست المخصص لتعليم تقنيات بلوك تشين، مما يمنح زوّار المعرض فرصة التعرّف على الأصول الرقمية التي تشهد شعبيةً متزايدة.

وعلى الرغم من صعوبة المواضيع الرقمية بالنسبة للأشخاص المبتدئين في هذا المجال، يحرص المعرض على توفير بيئة مناسبة للهواة والخبراء على حدٍ سواء تساعدهم على صقل أفكارهم وإجراء عمليات الشراء الرقمية لزيادة رصيدهم أو اختبار أول تجاربهم في مجال الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال.

وتتضمن أولى الأعمال الفنية المشاركة مجسّم البوابة العالمية للفنان الألماني ليون لوفينتراوت الحاصل على جائزة اليونيسكو، حيث يمكن للزوار التقاط صور سيلفي مع نسخة طبق الأصل من أكبر عمل فني متنقل في العالم.

ويعرض الثنائي الشهير سيستر أوكتوبي قطعاً معلقة شفافة رائعة، بالإضافة إلى تصاميم تتيح للزوّار إضفاء لمستهم الخاصة باستخدام الأخشاب والخيوط. واختار معرض فنون العالم دبي اليابان للانضمام إلى سلسلة حول العالم التي تمثل واحداً من أهم محاور برنامجه منذ إطلاقه في عام 2015، إذ يشهد المعرض حضوراً يابانياً واسعاً من خلال استضافة الجناح الياباني 68 فناناً يابانياً.