دبي تحتضن أول مركز إبداعي إقليمي لاستوديوهات بلومبرغ الإعلامية

المصدر: دبي ـ وام

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أعلنت مجموعة بلومبرغ الإعلامية افتتاح «استوديوهات بلومبرغ الإعلامية» - قسم محتوى العلامة التجارية التابع للمجموعة، أول استوديو إقليمي لها في دبي، ليكون بمثابة مركز إبداعي جديد للعملاء في المنطقة للوصول إلى جمهور بلومبرغ المؤثر من خلال سرد القصص الاستراتيجية للعلامة التجارية.

وقال ستيفن كولفين، الرئيس التجاري العالمي لمجموعة بلومبرغ الإعلامية: «شهدت أعمالنا في الشرق الأوسط نمواً كبيراً على مدار السنتين الماضيتين، الأمر الذي تطلب منا توسيع عمليات استوديوهات بلومبرغ الإعلامية من لندن إلى دبي..

ويُعدُّ الاستوديو الإبداعي الذي يخدم منطقة الشرق الأوسط خطوة إيجابية ومهمة لمواصلة تنمية شراكاتنا، وتوسيع عملنا التعاوني ليشمل مناطق جديدة، كما سيمكننا من مواكبة الطلب على خدمات محتوى سرد القصص المخصص والهادف والقائمة على البيانات».

كانت استوديوهات بلومبرغ الإعلامية قد حققت نمواً في العائدات بنسبة 50% على أساس سنوي من 2020 إلى 2021 على المستوى العالمي. ويستند هذا الإعلان إلى النجاح الأخير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ضاعف الاستوديو قائمة عملائه خلال الفترة نفسها.

من جانبه، قال آشيش فيرما، الرئيس العالمي لاستوديوهات بلومبرغ الإعلامية: «تعد استوديوهات بلومبرغ الإعلامية شريكاً استراتيجياً للعملاء فهي تساهم في إطلاق العنان لإمكانات أنظمة بلومبرغ.. وسيكون الاستوديو الجديد في دولة الإمارات مكاناً لتعزيز تعاوننا مع الشركات الأكثر طموحاً في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تقديم محتوى عالي الجودة يصل إلى جمهور عالمي مؤثر».

وتتعاون «استوديوهات بلومبرغ الإعلامية» مع شركات في جميع أنحاء العالم تعمل في مجالات التكنولوجيا والسياحة والتمويل والرفاهية وغيرها.

وسيعمل الاستوديو الذي تم تأسيسه مؤخراً بشكل وثيق مع الفريق التجاري في مجموعة بلومبرغ الإعلامية في دبي، وذلك لبناء فرص الشراكة المتكاملة وتعزيز المحتوى الإبداعي المدعوم بالبيانات.

ويأتي تأسيس الاستوديو في إطار التوسع الإعلامي المتواصل لمجموعة بلومبرغ في المنطقة، والذي يشمل إضافة المنصات المحلية والمحتوى ودعم المواهب الإقليمية وإطلاق برنامج بلومبرغ داي بريك الشرق الأوسط، الذي يمثل برنامجاً صباحياً رائداً.