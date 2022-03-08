إطلاق «ركن القراءة الافتراضي» احتفاء بشهر القراءة
نظّمت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة محاضرة بعنوان «ثنائية القراءة والإعلام في عالم متغير» ضمن فعاليات شهر الإمارات للقراءة، تحدث فيها كل من الدكتور أحمد المنصوري والدكتور خلف الطاهات من قسم الإعلام والصناعات الإبداعية.
وقال رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية الدكتور أحمد المنصوري: «أنه في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي فرضت إيقاعها على المشهد الإعلامي وتحديداً إنتاج محتوى إعلامي بجودة يحترم فيها عقول الناس، فإن دارسي الإعلام والصحافة يحتاجون إلى تفعيل مهارات أساسية اليوم وهي: المطالعة والقراءة، والمتابعة، والانتقاء الذكي للمحتوى.
من جانبه أشار الدكتور خلف الطاهات إلى أن إعلاميي اليوم مطالبون بجهد أكبر لحماية المحتوى الإعلامي الجاد والرصين الذي يخدم مصالح العامة.
وذلك من خلال تقديم مواد إعلامية معلوماتية متعددة المصادر ومتوازنة الأطراف تحترم عقول الناس ولا تسمح بتمرير الشائعة وتوقف المعلومات المضللة التي تستنزف طاقات وجهود الحكومات في تبديدها، مؤكداً أن الاطلاع الدائم والإحاطة المستمرة والقراءة المتواصلة لكل ما هو جديد هي من أهم أدوات الحفاظ على جودة الأداء وتميز الإعلامي عن غير الإعلامي في فضاء مفتوح اختلط فيه الحابل بالنابل في إنتاج المعلومات.
كما أطلق قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية «ركن القراءة الافتراضي» تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للقراءة.
وقال رئيس القسم الدكتور سيف المحروقي: انطلاقاً من إيماننا بأهمية القراءة في الارتقاء بثقافة الفرد والمجتمع، جاءت فكرة ركن القراءة الافتراضي تماشياً مع الأحداث الراهنة في ظل الجائحة والتحول إلى العالم الافتراضي. وأضاف «سنقوم من خلال «ركن القراءة الافتراضي» بنشر كتاب يتم ترشيحه من قبل الجمهور، وذلك من خلال تلخيصه وإبراز قيمته المعرفية والفائدة المستخلصة منه للقارئ بشكل أسبوعي.
من جانبها قالت مشرفة نادي الضاد بقسم اللغة العربية الدكتورة غنيمة اليماحي، إن «ركن القراءة الافتراضي» يعتبر وسيلة تواصل بين الجمهور والكتاب في واقع يقضي فيه الفرد أغلب وقته إما متصفحاً لبرامج التواصل الاجتماعي أو متنقلاً بين مواقع الإنترنت أو مشاهد اليوتيوب، وقالت: سنتعرف من خلال هذه المبادرة على أعداد القراء ونوعية قراءاتهم، إلى جانب الاستفادة من آراءهم وانطباعاتهم حول الكتب المعروضة.