«إرثي» ينظم ورشتين حول «التلي» و«السفيفة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يجمع مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لـ «نماء» للارتقاء بالمرأة، عشاق الحرف اليدوية الإماراتية الشباب، ضمن مبادرات برنامج «حرفتي» المخصص للأطفال والشباب .

وذلك في ورشتي عمل فنيتين ينظمهما يومي 11 و12 مارس الجاري، في مؤسسة الشارقة للفنون التي تستضيف الورشتين ضمن برامجها المجتمعية التي تخصصها للأطفال والعائلات.

وتسلط الورشتان، اللتان تقدمان باللغتين العربية والإنجليزية بين الساعة 6 و7:30 مساء، الضوء على التراث الإماراتي وتعزيز إبداعات الشباب وتطوير مهاراتهم في مجال الحرف التقليدية، والحرف المستدامة المعاصرة من خلال المشاركة في مثل هذه النشاطات التدريبية التفاعلية.

عنصر أصيل

وتتمحور الورشتان حول حرفتي «التلي» و«السفيفة» اللتين تمثلان عنصراً أصيلاً من عناصر الهوية الثقافية الإماراتية، حيث تركز الورشة الأولى التي تقام يوم 11 مارس الجاري بعنوان «قالب الجص والسفيفة»، على حرفة «السفيفة» التي تعتمد على تقنية جدل خوص النخيل.

وتتيح الورشة الفرصة للمشاركين تصميم وصناعة قطع فنية مبتكرة باستخدام قوالب الجص على شكل أنماط السفيفة، ومستوحاة من مجموعة «مختبر التصميم: السفيفة وصب الذهب» وهي عبارة عن مجموعة مجوهرات للمصممة الإماراتية علياء بن عمير، تم صبّها بقوالب تحمل تصاميم السفيفة المختلفة.

في حين يتعرف المشاركون في الورشة الثانية التي تقام يوم 12 مارس الجاري بعنوان «طباعة الجيلي على الحقائب القماشية» على تقنية الطباعة بواسطة الجيلي وطريقة تطبيقها بألوان وأشكال مختلفة ثم تزيين الحقائب بتطريزات حرفة التلي الإماراتية الفريدة.