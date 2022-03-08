مناقب محمد بن زايد وإنجازاته جوهر أغنية «حلو الأخبار» الجديدة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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طرح الفنان الإماراتي سيل المطر، الاثنين، أغنية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، بعنوان «حلو الأخبار»، وهي مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأغنية من كلمات الشاعر سعيد سالم الخاطري، وألحان وإنتاج سيل المطر، وإشراف عام الشاعر والإعلامي الإماراتي خالد الظنحاني.

وتأتي الأغنية، بمناسبة يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتتناول في موضوعها، مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء والولاء لسموه، وتعدد خصاله وسجاياه ونبل أخلاقه، وهو الأمر الذي برهنت عليه الظروف، وأخبرت به التجربة. حيث تقول كلمات الأغنية:

في مثل هاليوم وافانا البشير

وافرحت به الدار.. شعّت بالانوار

وغرد القمري على فنه اعصير

مبتهج طربان من حلو الاخبار

ابقدوم اللي له الفضل الكبير

عمّ خيره عالمواطن والجوار

كل عام وانت بو خالد بخير

وحرص الفنان سيل المطر في هذا العمل الفني المتفرد، على أن يعمل جاهداً في انتقاء أجمل الألحان لهذه المناسبة السعيدة، التي تعتبر غالية على قلوب الإماراتيين والشعوب الأخرى، التي تكن لسموه المحبة والتقدير.

فيما أبدى الشاعر سعيد سالم الخاطري، حرصه على أن يعد وينتقي أجمل ما لديه من أشعار في هذه المناسبة السعيدة.

وأعرب الشاعر والإعلامي خالد الظنحاني، عن منتهى سعادته وفخره واعتزازه، بأن يشرف على عمل فخم وجميل، يهدى إلى شخصية غالية على القلوب المخلصة.