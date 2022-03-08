الجهات المعنية تضيء شهر القراءة بعدد من الفعاليات والمبادرات والمسابقات

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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بمجموعة من الفعاليات والمبادرات والمسابقات، تستقبل الجهات الوطنية شهر القراءة، وقد أعلنوا عن طبيعة هذه الفعاليات من خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الثقافة والشباب تحت شعار «الإمارات تقرأ» وذلك ظهر أمس بمركز الشباب العربي في أبوظبي، بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وفي مستهله أكد مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب: على أن «تخصيص شهر كامل للقراءة في الدولة، هو استكمال لمسيرة حافلة وبرنامج وطني متكامل الأركان، يهدف لتعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة، وتكثيف المبادرات والبرامج الداعمة، واستكمال سلسلة المشروعات الثقافية والفكرية».

مؤشر القراءة

استعرض علي الشعالي وكيل وزارة الثقافة والشباب للتراث والفنون المكلف، أهم البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة مع شركائها خلال شهر القراءة، أهمها .

كما أشار «سلسلة من الحوارات الحضورية والافتراضية لمناقشة واقع القراءة والتي تستهل بجلسة خاصة بعنوان»المبدعة الإماراتية أيقونة الثقافة«، تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، كما خُصصت جلسة تناقش أثر الحكايات والقصص قبل النوم على الأطفال، تبحث في أبعادها التربوية والنفسية، وأمسية شعرية إماراتية تتزامن مع اليوم العالمي للشعر».

وأوضح الشعالي: «ستعلن وزارة الثقافة والشباب عن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2021، بالشراكة والتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في ختام شهر القراءة، ويهدف المؤشر إلى قياس وتتبُّع عادات وميول القراءة بين شرائح المجتمع من خلال قياس عدد الكتب التي يتم قراءتها بشكل اختياري خلال العام، واستقراء المحفزات والمعوقات التي تزيد أو تحد من معدلات القراءة».

وأعلن سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب عن إطلاق مجلس شباب الإمارات الأدبي. وذكر: «يسعى المجلس لتعزيز ثقافة الحوار والنقد البناء لدى الشباب، وترسـيخ قاعـدة أدبيـة وفكريـة بينهم، من خلال تحويل القراءة إلى عادة يومية، ما يساعد على بناء جيــل مــن المفكريــن والكتــاب». وقال: «سيتم تخصيص فعاليات وأنشطة في إكسبو 2020 دبي لدعم القراءة بالإضافة إلى مختلف المراكز الإبداعية بجانب تخصيص مساحات لإنشاء وإدارة المكتبات في المراكز الإبداعية للقطاع الخاص يستفيد منها الشباب».

وتحدث الدكتور علي بن تميم – رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عن مبادرة المركز وقال: «منها مبادرة 50 ألف قارئ، وتهدف لتوفير اشتراك مجاني لقراءة الكتب الإلكترونية والاستماع للكتب الصوتية للجمهور لمدة ثلاثة أشهر، ومبادرة»خزائن الكتب«، والتي توفر ثلاثة منافذ لبيع كتب يصدرها المركز في مواقع حيوية في الإمارة (المراكز التجارية وحديقة أم الإمارات) إذ سيقدم المركز خصومات مميزة عن إصداراته خلال شهر مارس».

ولفت بن تميم: «سينظم مركز أبوظبي للغة العربية فعاليات متنوعة في حديقة أم الإمارات، عبارة عن ورش عمل لقراءة القصص والرسم، ومسابقات متنوعة عن اللغة العربية، إضافة لإطلاق موقع خاص لمهتمي الشعر، وإصدار أكبر موسوعة شعرية مطبوعة، وإطلاق برنامج متكامل للكتابة الإبداعية».

وأعلن الدكتور سعيد مبارك خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب، عن 3 مبادرات و65 نشاطاً تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي. وأوضح: «من أهمها إقامة معرض الكتاب المستعمل في مكتبة الطوار، وعقّد جلسات قرائية للأطفال في مكتبة الراشدية وهور العنز، وفعالية ورشة الخط العربي في مكتبة حتا، وعددٍ من الفعاليات والأنشطة الثقافية الافتراضية المتنوعة التي يفوق عددها المئة فعالية».

فعاليات متنوعة

قالت شيخة المهيري – مديرة إدارة المكتبات بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: «تسعى مبادرة مكتبة لاستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الافتراضية والواقعية، سعياً منها إلى تشجيع الجمهور على القراءة وتفعيل دور المكتبات في الترويج للشهر عن طريق تقديم الفعاليات والورش التي تشجع على جعل القراءة واحدة من الأنشطة التي تُمارس يومياً، إضافة لتحفيزهم في ترسيخ ثقافة القراءة لتصبح عادة يومية ثابتة».

وأضافت: «تشمل المبادرات الأخرى معرض خزائن المعرفة في خمسين عاماً، والذي يُقام في مكتبة زايد المركزية، وجلسات قرائية مع مؤلفي قصص الأطفال وورش الكتابة الإبداعية، والدورة التاسعة من تقييم مسابقة القارئ المبدع، وإطلاق الموسم الثالث من برنامج حديث المكتبة».

وأشار بدر صعب رئيس قسم الاتصال المؤسسي في هيئة الشارقة للكتاب إلى «أن»مكتبات الشارقة العامة«تواكب شهر القراءة بمبادرات نوعية، وذلك من خلال أكثر من 35 نشاطاً وفعالية».

وقال: «تعرض»مكتبات الشارقة العامة«في مكتبة الشارقة عدداً من الأعمال السينمائية المقتبسة من كتب لها بصمتها في عالم الأدب يلـي العرض فعاليـة»نادٍ للقراءة«لمناقشـة المفارقـات بيـن الاقتبـاس والأصـل. كما تنظم»مكتبات الشارقة«مجموعة ندوات من خلال مبادرة»طاولة مستديرة«، لمناقشة عدد المواضيع مثل ندوة»خلق فرص للقراءة وتوفير قنوات ومرافق للتعلم مدى الحياة«.

كما أعلن صعب عن منح»مكتبات الشارقة«عن فرصة التسجيل على عضويـة ذكيـة مجانيـة لمـدة سنـة لموظفي حكومـة الإمارات، خلال شهر القراءة.

وأعلنت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب عن 9 مبادرات للمؤسسة. وأوضحت:»أولى المبادرات قافلة القراءة وهي مبادرة لدعم القراءة، ونادي الكتاب المخصص للنزلاء المتحدثين بأي من اللغتين العربية والإنجليزية، والذي يهتم بمناقشة كتاب شهري، وجلسات الطلبة الافتراضية لمهرجان طيران الإمارات للآداب، وجلسات قرائية في ركن خاص للأطفال في إكسبو 2020 دبي «.

وكشفت أسماء صديق المطوع – مُؤسِّسة ورئيسة صالون الملتقى عن تفاصيل جائزة»أسماء صديق المطوع للرواية الأولى«للأدباء الجدد وفتح باب التقديم لها، على أن يتم طباعة ونشر كتاب الفائز الأول باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة لمسابقة صالون الملتقى الأدبي حول الأدب النسوي بمناسبة الاحتفال في شهر مارس بيوم المرأة الإماراتية، وستطرح الأسئلة يومياً على منصات صالون الملتقى الأدبي الاجتماعية، وتوزع الجوائز في نهاية الشهر، إضافة لعدد من الفعاليات الافتراضية والتي ستناقش أيضا كتباً متنوعة.

كما تم الإعلان عن(تحدي المعرفة) الذي أطلقته ندوة الثقافة والعلوم وهي مسابقات في المعرفة والقراءة بين مجموعة من القراء المحترفين يتقدمون للمنافسة فيما بينهم لقراءة مجموعة من الكتب في مختلف فروع المعرفة الإنسانية.