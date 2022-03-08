«المتاهة الفنية» في دبي.. احتفاء بالتراث العالمي الثقافي

المصدر: دبي ـ البيان

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تعاون الفنان العالمي ساشا جفري مع الفنان صاحب الرؤية الإبداعية ماركوس شايفر لإطلاق المعرض الفني «المتاهة الفنية»، 23 الشهر الجاري، في دبي من اعلى مهبط طائرات «برج العرب» بجميرا، احتفالاً بالذكرى الخمسين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لمنظمة «اليونيسكو»، وسيستمر المعرض حتى الـ 27 من الشهر الحالي.

يواصل ساشا جفري بعد عام على إنشاء «رحلة الإنسانية» التي تُعد أكبر لوحة في العالم على قماش ألواح الرسم، رحلته الإبداعية المذهلة عبر إعادة ربط الناس بأصالة التراث والثقافة من خلال الاحتفال بيوم التراث العالمي لمنظمة «يونيسكو».

كما إن ماركوس شايفر، صاحب الرؤى الإبداعية، والأفكار المبتكرة، والعقل المدبر وراء أهم المنصات الفنية غير المألوفة للعديد من الفنانين، فهو من ابتكر هذا المعرض الفني على هيئة متاهة فولاذية على مساحة بطول 12 متراً وعرض 12 متراً. سيعرض المعرض الفني «المتاهة الفنية» 30 قطعة فنية أصلية من الزيت والأكريليك للفنان ساشا جفري، حيث سيمنح الزائرين الفرصة لاختيار المسار لرحلة تخلق تجارب استثنائية.

سيستقبل هذا المعرض الفني عدداً من المشاهير العالميين، ورواد الأعمال، وأصحاب الثروات العالية، ومحبي الفن، وجامعي التحف.

تبنى ماركوس شايفر أحدث التقنيات وطوعها لخلق تجربة تفاعلية تسمح للعالم بمتعة المشاركة والتعرف على التاريخ وعلم الإنسان «الأنثروبولوجيا» الخاص بكل موقع من مواقع التراث العالمي مع رحلة عبر ماضينا الثقافي العريق، والاستمتاع بأحدث تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز خلال الجولة العالمية للمعرض الفني «المتاهة الفنية».

وبهذه المناسبة، قال ساشا جفري: «في عالم أصبح فيه العالم الافتراضي» ميتافيرس«أكثر واقعية، حيث يتم دمج الحياة المادية عبر شبكة الإنترنت بشكل كامل، فإن هذا العمل الفني يدور حول ربط الإنسانية بالجمال الذي يحيط بنا داخل عالمنا الطبيعي من خلال إعادة إقامة الروابط مع تراثنا العريق وتاريخنا الثقافي. إطلاق المعرض الفني»المتاهة الفنية«على مهبط طائرات»برج العرب«جميرا بدبي سيكون الحدث الأول من نوعه.

حيث يلتقي الفن بالهندسة المعمارية والتكنولوجيا، ولا يسعنا الانتظار لمشاركته مع العالم أجمع».

بدوره، قال الفنان ماركوس شايفر: «كما هو الحال في الحياة الواقعية، ستتاح الفرصة لزوار المعرض الفني»المتاهة الفنية«لاختيار المسار، وبالتالي تلتقي نقطة النهاية مع نقطة البداية لتكون دورة لا نهائية لرحلة فنية استثنائية. علينا أن نتأمل في الجمال المحيط بنا دون إغفال الصورة الكاملة».

تم تكريم ساشا جفري من قِبل الأمم المتحدة لتميزه وحرصه على المشاركة في العمل الإنساني، إذ جمع أكثر من 140 مليون دولار للأعمال الخيرية. تحتفل أعماله الفنية مع المعرض الفني «المتاهة الفنية» بالذكرى الخمسين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لمنظمة «يونيسكو»، والقيمة والمكانة العالمية المتميزة مع إعادة ربط المجتمع بالتاريخ الثقافي لأكثر المواقع المحمية على كوكبنا من خلال التعليم والعلوم والثقافة.

بعد الإطلاق في دبي، سيقوم المعرض الفني «المتاهة الفنية» بجولة عبر جميع القارات حول العالم لعام 2022 وعام 2023. وتماشياً مع هيكل المتاهة حيث تلتقي نقطة البداية مع نقطة النهاية، تهدف الجولة العالمية إلى الانتهاء في دولة الإمارات كما بدأت بها، والسفر إلى أبوظبي لحضور العرض النهائي.

سيتم الإعلان عن الوجهة التالية للجولة العالمية في مؤتمر صحفي خلال افتتاح المعرض الفني «المتاهة الفنية» على مهبط طائرات «برج العرب»، جميرا.