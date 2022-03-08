قوّاتنا المسَـــلّحة

المصدر: د. عارف الشيخ

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متَّعتُ عينــــــي برؤيــــــاهُ ورؤيــــــاهـــــا

وذقتُ من كأس أشواقٍ عهدناها

«بوراشدٍ» أنتَ يا سمعي ويا بَصري

ويا نُضــــــارَ حيـــــــاة أنت جــــــــَـــــدواها

نعَم نعم هو فخــــــْــــــرٌ لا يُشـــــــــــــابههُ

فخـــــــرٌ وسيــــــــــرةُ أبطالٍ روينـــــــَـــــاها

ناجيتـــُــه من قريبٍ حسْبَ عـــادتنا

واهــــــــاً لروعـــــة لُقيـــــا أمسِنـــــا واها

ثم انبهــــــَــرنا بإنجـــــــــــــــــازاتِ قوَّتِنــــــــــا

أعني الدفـــــــاعَ بــَســـــــــــالاتٍ رأيناها

أبنـــــــاءُ زايدَ أضحَـــــوا حِصنَ وحدتِنا

من «زايـــــــدٍ» هيَ أخــــلاقٌ ورثنــاها

خشـــــــُــونةٌ درَّبَـتهُم مُذ نعــــــُـومتِهــــــِـم

حتّى النـــّــــواعم لم يأبينَ إيـــّــاهـــــــا

فلنُثبتِ اليــــــــــوم للتـــــــــاريخ قُدرتَنـــــا

ما قد زرعنا بأمسِ قد حصَدناها