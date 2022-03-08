دبي تحتضن كنوز الفنون العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

روائع من الكنوز الفنية العالمية التي عرضت في المزادات العالمية تجتمع في دبي ضمن معرض افتتحته دار «سوذبيز دبي»، أمس، في مقرها بمركز دبي المالي العالمي، يستمر حتى 13 الشهر الجاري.

ويحظى زائرو المعرض بفرصة الاطلاع على المجوهرات المتألقة والساعات الحديثة والقطع التاريخية النادرة من العالم الإسلامي ولوحات الفنانين البارزين من الشرق الأوسط وخارجه، وكل ذلك تحت سقف واحد. وستنتقل القطع بعد ذلك لبيعها بالمزادات في لندن ونيويورك وجنيف.

المجوهرات المذهلة

ستسافر المجوهرات بعد ذلك إلى مزاد «المجوهرات المذهلة» في نيويورك (14 يونيو) ومزاد المجوهرات المذهلة والنبيلة في جنيف (10 مايو).

وتقدم المجموعة ماسة «نجمة الأرض»، وهي ألماسة نادرة ذات لون برتقالي وبني غامق عيار 111.59 قيراطاً، وهي ثاني أكبر ألماسة بنية تُعرض في مزاد. وتمتاز هذه الماسة بحجمها ولمعانها، وظهرت «نجمة الأرض» في كتاب الألماس الشهير للورد إيان بلفور، النص الشامل لأبرز الأمثلة الأسطورية في العالم لهذه الكنوز الطبيعية. وسيتم عرضها في المزاد دون حدّ للسعر، ويقدر سعرها بين 1.5 و2.5 مليون دولار أمريكي.

سيقدم معرض سوذبيز في دبي خاتماً من الماس الأصفر فئة فانسى إنتنس عيار 9.27 قيراط (مقدر بسعر 120 ألفاً وحتى 180 ألف دولار أمريكي)، ومن مجموعة مغنية الأوبرا الجنوب أفريقية الشهيرة ميمي كيرتس، سيعرض سوار عتيق من الذهب والألماس من تصميم فان كليف أند آربلز من فترة الأربعينيات (مقدر بسعر 55 ألفاً وحتى 75 ألف دولار أمريكي) وقلادة من الألماس من تصميم كتشينسكي (مقدرة بسعر 110 ألاف وحتى 165 ألف دولار أمريكي).

ويسلط المعرض الضوء على مجموعة مختارة من مزاد الساعات المهمة في نيويورك (15 يونيو) عبر ساعة إف.بي. جورن توربيون ريمونتوي ديغاليت (مقدرة بسعر 500 ألف وحتى 1 مليون دولار أمريكي). وهي إحدى ساعات مجموعة مالكها الأصلي والتي ستُعرض في المزاد العالمي لأول مرة في شهر يونيو.

وستظهر ساعة رولكس رقم 6241 بول نيومان دايتونا «جون بلاير سبيشيال» كرونوغراف المصنوعة من الذهب الأصفر (المقدرة بسعر 600 ألف وحتى 1.2 مليون دولار أمريكي) في المزاد لأول مرة، بعد أن تم شراؤها في عام 1970 وانتقلت بين أفراد العائلة منذ ذلك الحين.

وسيتم عرض أحد أبرز القطع من مزاد الساعات المهمة في جنيف (10 مايو)، وأهمها ساعة رولكس النادرة «بول نيومان» دايتونا رقم 6239 (المقدرة بسعر 400 ألف وحتى 600 ألف دولار أمريكي)، وهي أول طراز من دايتونا أنتجته رولكس على الإطلاق والطراز الأكثر طلباً من قبل هواة جمع التحف في جميع أنحاء العالم.

سيقدم المعرض أيضاً لوحات ومنحوتات من معرض سوذبيز لفنون القرن العشرين في الشرق الأوسط، ومزاد أعمال المستشرقين الفنية. ومن أبرز الأعمال التي يحتضنها المعرض لوحة ساحرة للرسام المغربي محمد المليحي بعنوان «درجتيّ اللون الأحمر» من عام 1997 (مقدرة بسعر 40 ألفاً وحتى 60 ألف جنيه إسترليني).