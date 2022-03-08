راشد الكوس: فخورون بما تقدمه المرأة في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية

المصدر: دبي البيان

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قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «في يوم المرأة العالمي نحتفي بالبصمات التي تضعها الكاتبات والمعلمات والناشرات وكل المبدعات العاملات في مختلف حقول إنتاج المعرفة ومن ضمنها صناعة النشر، ونحن فخورون بما تقدمه المرأة في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية، وكل ما تحقق للمرأة في عالمنا من مكاسب يأتي في إطار نهج تكامل المجتمع الذي أصبحت المرأة من خلاله شريكة أساسية في ارتياد آفاق الابتكار والإبداع».

وأضاف: «نستطيع قياس درجة تحضر أي شعب من الشعوب بما تحققه المرأة من أدوار فاعلة تسهم من خلالها في الارتقاء بوطنها، وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن قياس إسهامات المرأة عبر حضورها في كافة القطاعات، وعبر المؤشرات والإحصاءات التي تكشف أن المرأة مساهمة باقتدار في العمل من أجل النهوض بالحاضر واستشراف متطلبات الغد».