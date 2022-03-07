9 فعاليات ثقافية لمؤسسة الإمارات للآداب احتفاء بشهر القراءة

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتفل مؤسسة الإمارات للآداب بشهر القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من المبادرات التي تقدم تجارب أدبية فريدة لجميع الأعمار، بالتزامن مع احتفالاتها بمرور تسع سنوات على تأسيسها، وقد أعدت المؤسسة برنامجاً زاخراً يتضمن تسع فعاليات أدبية فريدة لمختلف شرائح الجمهور.

وفي معرض إشادتها بالمبادرات الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب: «شهر القراءة هو مبادرة رائعة تذكرنا بتكريس أوقاتنا لمطالعة الأدب والقصص في خضم حياتنا المزدحمة بكل الانشغالات؛ فالفوائد التي نجنيها من القراءة لأجل المتعة لا يمكن حصرها، ولا حصر لمدى تأثيرها الإيجابي على شخصياتنا وعلى حياتنا، ولا بد لنا أن ندعم وأن نحتفي بكل ما يقدمه المجتمع لدعم القراءة وترسيخها. إننا نسعى في مؤسسة الإمارات للآداب لاستكشاف أكبر عدد ممكن من الناس متعة القراءة وأن ينعموا بكل المزايا التي تجلبها معها، وقد قمنا بإعداد برنامج زاخر بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية التاسعة لمؤسسة الإمارات للآداب، ويشتمل البرنامج الأدبي الثقافي الغني على تسعة أنشطة لكافة شرائح الجمهور، في إطار موضوع شهر القراءة لهذا العام،»الإمارات تقرأ«.

ومن الفعاليات التي يتضمنها برنامج مؤسسة الإمارات للآداب لشهر القراءة: أصوات أجيال المستقبل ينشر المؤلفون لمسابقة»أصوات أجيال المستقبل«، مسابقة الكتابة العالمية الملهمة، سحر القصص في»إكسبو 2020 دبي«.

وفعالية زيارات الكتّاب إلى المدارس، حيث تشكل زيارات الكتّاب والمبدعين حافزاً مهماً لطلبة المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتضمن الحصول على المزيد من الفرص للالتقاء بكتّابهم المحببين والاستمتاع بالقراءة أكثر من أي وقت مضى.

ومن ضمن الفعاليات كذلك ركن مؤسسة الإمارات للآداب لقصص الأطفال في»إكسبو 2020 دبي«، حيث تقدم مؤسسة الإمارات للآداب فعالية مجانية رائعة في إجازة نهاية الأسبوع للأطفال من جميع الأعمار، حيث يقرأ فريق المؤسسة والكتّاب المقيمون في دولة الإمارات القصص الرائعة ويتفاعلون مع الأطفال في ركن مؤسسة الإمارات الآداب لقصص الأطفال.

كذلك مشاركة فريق»أصوات أجيال المستقبل«في ركن القصص، إذ سيقرأ فريق»أصوات أجيال المستقبل«، في 19 و26 مارس، مجموعة من القصص المختارة من أول مجموعتين من القصص الفائزة في مسابقة»أصوات أجيال المستقبل«للكتابة،»أصوات شابة من الجزيرة العربية«، والتي تتناول موضوع الاستدامة.

وبالإضافة إلى برنامج مهرجان طيران الإمارات للآداب الافتراضي للطلبة، حيث قامت مؤسسة الإمارات للآداب بتمديد برنامج مهرجان طيران الإمارات للآداب الافتراضي، كي يظل متاحاً للمدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة طوال شهر القراءة.

نادي الكتاب الشهري: يوفر نادي مؤسسة الإمارات للكتاب فرصة لمحبي الأدب للقاء ومناقشة أعمال أدبية مختارة بعناية. يتم الإعلان عن عناوين الكتب والمزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ونادي الكتاب الخاص لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي: وسيلتقي نادي الكتاب الخاص لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي ضمن إطار مبادرة»من الداخل إلى الخارج" المتواصلة، وهي ثمرة تعاون طويلة الأمد بين مؤسسة الإمارات للآداب وشرطة دبي والمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، وغيرها من الفعاليات الشائقة التي تشجع أفراد المجتمع وتحفزهم على القراءة.