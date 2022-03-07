«سكي دبي».. تجارب استثنائية وأجواء ساحرة

المصدر: دبي ـ البيان

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أسابيع قليلة فقط متبقية أمام زوار «سكي دبي»، للاستمتاع بتناول الفطور مع البطاريق، والاقتراب من هذه الطيور الجميلة وسط الأجواء الساحرة والمميزة التي تعيش فيها، وتستمر هذه التجربة الفريدة من نوعها، والتي تقام يومي الثلاثاء والخميس من الساعة 8:30 وحتى 10:30 صباحاً، حتى 31 الشهر الجاري، على وعد بالعودة مجدداً بداية نوفمبر المقبل. ويستضيف «سكي دبي» يوم الاثنين 21 الشهر الحالي، جلسة خاصة للاحتفال بعيد الأم، حيث ستحصل جميع الأمهات على حلويات شهية منزلية الصنع، كما ستتضمن الجولة الصباحية مشاركة أنثى البطاريق مع أطفالها.

وتناول الفطور مع البطاريق، هو الطريقة المثلى لانطلاقة صباحٍ مميز وممتع، حيث يمكن للزوار التنزه على الثلج برفقة مجموعة من طيور البطريق الملكي والبطريق جنتو في أجواء خيالية، يتبع ذلك فطوراً شهياً في مطعم «نورث 28». ويمكن للزوار اختيار الطبق الرئيسي من مجموعة من الخيارات اللذيذة والتي تتضمن فطائر «البان كيك» و«العجة» و«الشكشوكة» وطبق «بيض بينيديكت» الشهي، إلى جانب المشروبات المحببة إليهم.

ومن دون شك فإن الطريقة التي نختارها لانطلاقة يومٍ مُميز، يكون لها تأثير كبير على مجريات النهار بأكمله، فلما لا نُجرّب الفطور مع البطاريق، الذي لا يزال متاحاً حتى نهاية مارس. وتعكس تجربة تناول الفطور اللذيذ مع البطاريق رؤية شركة «ماجد الفطيم» لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم، وتشكل مثالاً جديداً على جهود «سكي دبي» المتواصلة لتقديم تجارب مبتكرة لضيوفه، وهو ما أهله مؤخراً لنيل جائزة «أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم» وذلك للسنة السادسة على التوالي.