«شاعر المليون» يبلغ مرحلة ربع النهائي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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وصل برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر والذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إلى مرحلة ربع النهائي «مرحلة الـ 12»، والتي يتنافس فيها 12 شاعراً من 4 دول هي السعودية والكويت والإمارات والعراق، لنيل لقب البرنامج وحمل بيرق الشعر النبطي والفوز بجائزة البرنامج.

يشارك في هذه المرحلة التي تمتد على مدار أمسيتين، الشعراء ضيف الله فواز السميري من السعودية، ومساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، وعبدالكريم البدراني من السعودية، وأحمد الجش المطيري من السعودية، وفهد البدري من العراق، وعبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، ومبارك الرزحان من الكويت، وهادي مانع اليامي من السعودية، وعايد حواس الحازمي من السعودية، وعلي حامد العازمي من الكويت، وعبدالهادي أبودية القحطاني من السعودية، وعبدالعزيز بن سدحان من السعودية.

فصول التحدي

وتجددت في مرحلة «ربع النهائي» فصول التحدي في سباق الشعر والأماني مع معايير تنافسية جديدة يقدم من خلالها النجوم مشاركاتهم في ضمن مرورين، حيث يقدمون في «المرور الأول» قصائدهم الرئيسية، وفي «المرور الثاني» يقدمون أبيات مجاراة لإحدى القصائد وبطريقة مختلفة.

كان شعراء مرحلة الـ 12 قد تأهلوا لهذه المرحلة بعد منافسات خاضوها في المرحلة السابقة «مرحلة الـ 24»، والتي استمرت على مدار 4 حلقات متتالية، إذ تأهل بقرار لجنة التحكيم 7 شعراء، فيما تأهل بتصويت المشاهدين 5 شعراء، وسيتأهل من هذه المرحلة «المرحلة الثالثة - ربع النهائي» 6 شعراء سينتقلون لاحقاً إلى منافسات مرحلة نصف النهائي والنهائي للبرنامج.

وشهدت الأمسية المباشرة التاسعة «أولى أمسيات مرحلة الـ 24» تأهل الشاعرين ضيف الله فواز السميري السعودية ومساعد بن طعساس الحارثي الإمارات بقرار لجنة التحكيم، فيما تأهل بتصويت المشاهدين الشاعر عبدالكريم البدراني من السعودية.

وفي الأمسية العاشرة «ثاني أمسيات مرحلة الـ 24» تأهل بقرار لجنة التحكيم الشاعران أحمد الجش المطيري من السعودية وفهد البدري من العراق، وأهل تصويت المشاهدين الشاعر عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية.

وتأهل الشاعر مبارك الرزحان من الكويت بقرار لجنة التحكيم في الأمسية الحادية عشرة «ثالث أمسيات مرحلة الـ 24»، فيما تأهل الشاعران هادي مانع اليامي وعايد حواس الحازمي من السعودية بتصويت المشاهدين.

وأسفرت الأمسية الثانية عشرة «رابع أمسيات مرحلة الـ 24» عن تأهل الشاعرين علي حامد العازمي من الكويت وعبدالهادي أبودية القحطاني من السعودية بقرار لجنة التحكيم، وكان تصويت المشاهدين قد أسفر عن تأهل الشاعر عبدالعزيز بن سدحان من السعودية.