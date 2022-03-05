موسيقيون إيطاليون وإسبان في أمسيتين بمهرجان أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يستضيف مهرجان أبوظبي بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي أبوظبي، وسفارة مملكة إسبانيا لدى الدولة، ضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات:

ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يومي 6 و7 مارس في حديقة أم الإمارات، فعاليات «المهرجان في الحديقة» التي تعود مجدداً مع أمسيتين موسيقيتين عالميتين الأولى تحييها فرقة باولو فريسو الثلاثية، والثانية يقدّمها عازف البيانو الإسباني دانيال ليغوريو، بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى في إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب سلسلة من ورش العمل المتميزة للأطفال والكبار.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «عملنا طوال أكثر من ربع قرن على تقديم كبار الفنانين العالميين في أبوظبي، وتحفيز الحراك الثقافي والفني المحلي عبر إشراك أفراد المجتمع الإماراتي والاستثمار في الشباب، وأسهمنا في تنمية وتطوير المواهب من خلال ورش العمل والندوات الحوارية والاطلاع على روائع الفنون والموسيقى حول العالم، ترجمةً للرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخاً لمكانتها عاصمة للثقافة والفنون وحاضنة للإبداع».

وأضافت: «سعينا لتحقيق الشراكة مع المجتمع وتحفيز الفكر الإبداعي لدى فئاته المختلفة، إدراكا منّا بأنّ المستقبل يقوم على تبني أفكار الشباب وإيصال رسالتهم وإسماع صوتهم، وها نحن نقدّم بالشراكة مع سفارة مملكة إسبانيا والمعهد الثقافي الإيطالي عرضين فنيين استثنائيين، يسهمان في تعزيز العلاقات الثقافية بين الإمارات وكل من البلدين الصديقين، ويعكسان قيم التعايش والسلام التي تُعليها الإمارات«.

وختمت:»يسهم هذان العملان المتميزان بمشاركة دانيال ليغوريو وباولو فريسو وعدد من الموسيقيين من إيطاليا وإسبانيا، في إبراز دور الموسيقى في تقارب الشعوب وحوار الحضارات، وتعميق معرفتنا بثقافات الشعوب وإرثها الفني العريق.